La UPV lidera la detecció de danys ocults de la DANA amb tecnologia avançada

La Universitat Politècnica de València utilitza sis càmeres termogràfiques, donades per Grupo Álava i Hikmicro, per a localitzar danys invisibles causats per la DANA del 29 d’octubre.

Aquestes càmeres permeten detectar humitats, fuites d’aigua i danys estructurals ocults gràcies a la termografia infrarroja, una tècnica no destructiva. Amb el suport del Col·legi d’Arquitectes i d’Arquitectes Tècnics, tècnics especialitzats s’han mobilitzat per a protegir edificis, béns culturals i obres d’art en risc, i evitar problemes de salut derivats de la humitat, com l’aparició de moho.

La iniciativa també permet planificar reparacions per a reconstruir amb garanties fins als 30.000 edificis afectats, segons dades de l’Institut Valencià de l’Edificació. La UPV reafirma així el seu compromís amb la innovació i la recuperació de les zones afectades.