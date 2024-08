La collita podria disminuir un 30% en Utiel-Requena i València, un 31% en Alacant i un 27% en la IGP Vins de Castelló.

El cultiu de la vinya i l’olivar són els únics que no han rebut ajudes per la sequera o la guerra d’Ucraïna.

La verema ha començat a la Comunitat Valenciana amb la recol·lecció de raïm blanc i moscatell, marcant unes perspectives de collita afectades per la greu sequera, segons La Unió. L’organització preveu un descens productiu del 29%, la collita més baixa en 30 anys.

Aquesta sequera està causant estralls en els cultius, amb una estimació de producció de 1,47 milions d’hectòlits per a la campanya 2024/2025, un 42% menys que la mitjana dels últims 30 anys. Per Denominacions d’Origen, la collita podria disminuir un 30% en Utiel-Requena i València, un 31% en Alacant i un 27% en la IGP Vins de Castelló.

Moltes vinyes s’estan assecant, provocant l’abandó de terres i viticultors. No obstant això, LA UNIÓ destaca la bona qualitat del raïm i l’absència de problemes sanitaris greus. Els preus només són rendibles per al raïm blanc destinat al cava, amb cotitzacions superiors a 0,80 €/kg.

LA UNIÓ reclama un augment de preus i ajudes extraordinàries per compensar les pèrdues i costos de producció.

Un estudi recent estima pèrdues de més de 24 milions per als viticultors valencians. El cultiu de la vinya, juntament amb l’olivar, són els únics que no han rebut ajudes per la sequera o la guerra d’Ucraïna.