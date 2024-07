La Volta a Peu al Forn de Carrascosa d’Alzira recupera el recorregut originari en la seua XXXI edició

La Volta a Peu al Forn de Carrascosa compleix 31 edicions

La Societat Instructiva i Recreativa ‘El Azahar’ es prepara ja per a les seues festes, que se celebraran com cada any el primer cap de setmana d’agost.

El diumenge 4 d’agost, tindrà lloc la Volta a Peu, que enguany recupera el recorregut antic pel Camí Benicull, La Llomà, Camí Xalets Mazo, Portella Severino, Camí baix De Corbera i la CV-50 fins al Forn de Carrascosa.

Una fita que des de l’associació celebren després d’anys intentant tornar a aquesta ruta.

Així, del 2 al 4 d’agost, veïns i veïnes podran gaudir de diversos esdeveniments lúdics i festius a l’aparcament de El Casinet. Divendres, sopar i discomòbil patrocinada per la Coordinadora de Festes de Barris i Partides.

Dissabte, campionat de truc i parxís pel matí, cercavila amb xaranga per la vesprada i sopar, verbena i castell per la nit, quan es lliuraran també els trofeus dels campionats i es farà la tradicional rifa de l’olivera.

La XXXI Volta a Peu al Forn de Carrascosa tindrà un recorregut de 6 quilòmetres i començarà a les 9:30 del matí. Les persones interessades a participar, simplement han d’acostar-se un poc abans per apuntar-se. En acabar a les 12, hi haurà festa de l’espuma per als més menuts.

Des de l’associació conviden tot el poble d’Alzira a participar d’aquestes festes per mantindre viva la flama de les tradicions dels barris i partides d’Alzira.