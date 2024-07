La Volta a Peu de Mareny de Barraquetes 

Mareny de Barraquetes acollirà aquest dissabte la XV Volta a Peu dins del Circuit Caixa Popular Ribera de Xúquer.

Un recorregut de 7 quilòmetres per l’entorn arrosser de l’entitat local menor, que inclourà dos modalitats: una caminata i la carrera absoluta.

Les inscripcions per als caminants es faran fins al divendres a l’Ajuntament en horari laboral i portant cinc quilograms de menjar no perible, que com cada any es destinaran a una causa solidària. Pel que fa a la carrera, les inscripcions estan obertes a la pàgina web de Cronorunner.

Les persones que realitzen el recorregut a peu, hauran d’estar al punt d’eixida a les 19 de la vesprada i la carrera absoluta començarà a les 20 hores. La XV Volta a Peu eixirà de la Plaça Major i acabarà en el Poliesportiu. Una nova cita del Circuit Ribera de Xúquer, que continuarà oferint curses fins al 28 de setembre.