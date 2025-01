La xifra oficial de població de València és de 825.948 habitants

València es manté com a tercera ciutat d’Espanya amb 825.948 habitants

Segons les últimes dades publicades pel Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la ciutat de València compta amb 825.948 habitants, segons la revisió del padró municipal realitzada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i referida a l’1 de gener de 2024. Així, València continua com a tercera ciutat d’Espanya en nombre d’habitants, després de Madrid (3.416.771) i Barcelona (1.702.547), i per davant de ciutats com Sevilla (687.488), Saragossa (686.986) i Màlaga (591.637).

Els ajuntaments de tot Espanya han de remetre periòdicament les variacions de les dades dels seus padrons municipals a l’INE mitjançant mitjans informàtics o telemàtics, de manera que es realitza un procés de verificació per corregir possibles errors o duplicats. Un cop realitzada aquesta validació, l’INE obté la xifra oficial de població per a cada municipi, que s’aprova mitjançant un reial decret després d’un informe favorable del Consell d’Empadronament.

Aquesta revisió permet tenir una estimació actualitzada de la població de cada municipi, amb efectes des de 31 de desembre de 2024.

