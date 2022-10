El Monestir de Sant Miquel dels Reis, seu de l’acadèmia Valenciana de la llengua ha obert les seues portes amb motiu de l’obertura del nou curs acadèmic per a l’any 2022/2023.

Una obertura presidida per primera vegada per la nova directora de la institució, Verònica Cantó Doménech.

Un nou exercici carregats de nous objectius, entre els principals, apropar la institució al més joves.

I es que el contingut en valencià a les xarxes cada vegada interessa més, tant als més joves com al públic en general

A més, este dia també ha servit perquè es continue treballant amb veu ferma perquè es promoga el valencià, un dels pilars bàsics de l’autogovern. Una llengua heretada dels nostres avantpassats… Una llengua d’acollida, entesa i de concòrdia…

Una tasca necessària, la de seguir promovent el valencià, que coincideix amb el 40 aniversari de l’estatut d’autonomia

L’academia valenciana de la llengua també ha utilizat l’obertura del curs acadèmic per a demanar als partits polítics que contribuïsquen a enfortir la llengua, així com que no s’utilitze el valencià amb un fi partidista