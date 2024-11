L’advocacia valenciana ofereix assessorament jurídic gratuït a les persones afectades per la DANA 

Els col·legis de l’advocacia d’Alzira, Sueca i València, en col·laboració amb el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats i la Conselleria de Justícia i Interior, ofereixen servei d’assistència jurídica gratuïta per a totes les persones damnificades per la DANA a la província de València.

El servei es presta en totes les seus col·legials disponibles a les zones on existisca necessitat, ampliables a les de tota la província en cas necessari. Es recolliran cites prèvies per a l’atenció des dels telèfons que s’habilitaran específicament per a aquest fi.

Els números són 962401181 per al partit judicial d’Alzira, 624 758 246 per a Sueca i per a la resta de la província 660685136 o 676518205.

Amb l’objectiu de prestar aquest servei d’assistència jurídica gratuïta, els advocats interessats han realitzat un curs de formació específic amb especialistes en la matèria baix el nom ‘Reclamació de Responsabilitat Civil i Ajudes per Riscos Extraordinaris’. La superació d’aquest curs és obligatòria per començar a prestar el servei, per la qual cosa els assistents que completen almenys el 90% de les hores

El Consell Valencià de Col·legis de l’Advocacia i els col·legis de l’advocacia d’Alzira, València i Sueca agraeixen sincerament les mostres de solidaritat rebudes dels altres col·legis de la Comunitat Valenciana i de la resta de l’Estat.