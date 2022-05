La Junta de Govern aprova demà una ampliació pressupostària que beneficiarà 743 persones i que permetrà executar 25 habitatges de nova construcció

La regidora de Vivenda, Isabel Lozano, ha anunciat una nova injecció de dos milions d’euros, sota el programa d’Ajudes a la Regeneració i Renovació Urbana (ARRU), que anirà destinada a persones particulars que rehabiliten els seus habitatges en el barri del Cabanyal, la qual cosa suposa que l’Ajuntament haurà realitzat una inversió de prop de 5,7 milions d’euros en ajudes a particulars per este concepte des de l’any 2015.

Així, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València dona llum verda demà divendres a incorporar estos dos milions destinats a particulars en el marc del conveni amb la Conselleria d’Habitatge, de la segona fase de l’ARRU en el Cabanyal, més altres 520.000 euros per a reformar i rehabilitar set edificis municipals.

“Continuem ampliant el programa d’ajudes a la regeneració i renovació urbana al barri del Cabanyal que, des de l’any 2015, ha ajudat més de 60 famílies propietàries a rehabilitar les seues vivendes, i al fet que una vintena haja pogut reconstruir i reedificar en solars”, ha explicat Isabel Lozano.

Tal com ha recordat la regidora, “este programa, en el seu conjunt, va suposar al voltant de 5,7 milions d’euros d’inversió perquè les persones particulars pogueren rehabilitar o reedificar. I suposa també que el propi Ajuntament pot rehabilitar el seu propi patrimoni”. De fet, fins ara ja s’han rehabilitat més de 30 habitatges de titularitat municipal en el barri, que després han sigut adjudicades a famílies amb un lloguer assequible, “i amb esta ampliació pressupostària –ha subratllat Lozano- podrem rehabilitar 25 habitatges més per a formar part d’eixe parc de vivenda assequible i digne que estem promovent des de l’Ajuntament de València”.

La regidora Isabel Lozano ha posat en valor que este pla suposa “avançar en esta recuperació social i patrimonial del barri del Cabanyal, que va estar tants anys amenaçada per la persecució sistemàtica i obsessiva del PP”, i ha destacat que es tracta d’un pla “molt important per a rehabilitar habitatges municipals i poder incorporar-les al parc d’habitatge públic de lloguer assequible de l’Ajuntament de València, com ja fem des de fa anys”.

Rehabilitació de 7 edificis municipals

Lozano ha explicat que amb els 520.000 euros provinents de l’ARRU per a destinar a la rehabilitació d’habitatge de propietat municipal, més els 3,3 milions que aporta l’Ajuntament per a este pla, es reformaran per complet set edificis, per als quals ja s’ha aprovat contractar la redacció de projectes i direcció facultativa de les obres. D’esta actuació es beneficiaran 743 persones, que podran rehabilitar les seues vivendes, i es duran a terme 25 habitatges de nova construcció.

A més, la regidora de Vivenda, Isabel Lozano, ha recordat que els més de 30 habitatges municipals reformades en el barri, han sigut ja adjudicades en la seua majoria a les famílies de la bossa de demandants de lloguer. “En els últims anys, l’Ajuntament de València ha dut a terme, en col·laboració amb la Generalitat i el govern de l’Estat, programes molt intensius de rehabilitació d’habitatge en el barri del Cabanyal”, ha explicat la regidora, qui ha recordat que “eren habitatges que es van adquirir amb la intenció de derrocar-les i que ara el govern de Joan Ribó està rehabilitant i donant a famílies a canvi d’un lloguer amb un preu assequible”.

