L’Ajuntament activa el corL’Ajuntament activa el correu ayudasdana@valencia.es

La Junta de Govern també ha acordat destinar una partida d’1 milió d’euros per a gastos i tramitar contractes d’urgència per a atendre l’emergència

L’alcaldessa trasllada “el més sincer condol del consistori a les famílies de les víctimes” i agraïx els servicis “implicats en l’actual fase de rescat” en les pedanies de Forn d’Alcedo, La Torre i Castellar, on s’han localitzat 13 víctimes mortals

María José Catalá recorda la “responsabilitat i solidaritat” de València amb la resta municipis de l’àrea metropolitana i no descarta restriccions d’aigua a la ciutat que “es poden realitzar de matinada per a subministrar este bé a altres pobles”

Els cementeris municipals demà, dia de Tot el Sants, romandran oberts “però cal evitar els desplaçaments entre municipis amb vehicles privats”

L’Ajuntament de València ha reactivat l’Oficina de Coordinació d’Ajudes, creada amb motiu de l’incendi de Campanar, i ha habilitat el correu ayudasdana@valencia.es i el telèfon 010 per a organitzar la voluntat d’empreses, entitats i particulars d’assistir a les víctimes del temporal de vent i pluges que ha assotat la província de València.

Este recurs es completarà amb una altra Oficina d’Atenció als Pobles del Sud de València, per a acostar l’Ajuntament a la ciutadania de les tres pedanies que més han patit les conseqüències d’este temporal de vent i pluges, Forn d’Alcedo, La Torre i Castellar, on, segons les últimes dades, s’han localitzat 13 víctimes mortals.

Ho ha anunciat hui l’alcaldessa de València, al final de la concentració silenciosa convocada a la porta principal de l’Ajuntament en senyal de “respecte, dol i condol”, que s’ha celebrat després de la reunió de la Junta de Govern Local que, amb caràcter extraordinari i urgent, ha aprovat mesures per a atendre les necessitats de les persones afectades per la DANA. Així, a més de la posada en marxa dels citats recursos, el govern local ha impulsat una partida d’1 milió d’euros per a gastos i ha donat el vist i plau per a tramitar contractes d’urgència per a atendre l’emergència.

L’alcaldessa, que ha traslladat “el més sincer condol del consistori a les famílies de les víctimes”, ha començat la seua intervenció amb paraules d’agraïment per als qui han treballat durant les últimes 48 hores “per a assistir a totes les persones afectades”.

Concretament, en el terme municipal de València s’han localitzat 13 persones mortes, dos a Castellar, i 11 a la Torre, on durant la passada matinada s’han trobat huit víctimes mortals en un garatge, un d’ells company de la Policia Local de València.

“En estos moments ens trobem encara en fase de rescat, especialment a la Torre”, ha explicat l’alcaldessa que ha manifestat que “hem de ser molt conscients d’una realitat que per descomptat abordarem des d’ara mateix, que és la necessitat de reforçar la seguretat, especialment en estes zones devastades”. “I per això crearem la citada ‘oficina única’ post-emergència dels Pobles del Sud”, conformada per Bombers, Policial local i els membres de la Corporació Municipal, i servicis municipals per a intentar garantir o facilitar el desenrotllament de l’activitat quotidiana, després de l’emergència”, ha detallat.

María José Catalá ha recordat que l’Ajuntament va habilitar la nit del dimarts diferents instal·lacions de la ciutat per a albergar a persones afectades de diferents municipis i els autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) van arreplegar a persones afectades per la DANA per a traslladar-les al Complex de la Petxina i a l’Alqueria del Basket.

“Esta ajuda es va fer extensiva al veïnat de tots els municipis afectats i en este moment tenim unes dos-centes persones allotjades, i l’EMT realitzarà unes rutes per a poder traslladar a eixes persones a les seues vivendes, mentre que també es prepara l’acolliment d’altres persones que reben alta mèdica dels hospitals”.

“Amb la finalitat de canalitzar este caràcter solidari de València, també reactivem l’Oficina de Coordinació d’Ajudes que creem i constituïm en l’incendi de Campanar”, ha reiterat Catalá.

D’esta manera, les empreses, entitats i particulars poden dirigir-se a l’Ajuntament, través del correu electrònic ayudasdana@valencia.es i del telèfon 010 (divendres, Dissabte i diumenge de 10 a 19h), per a oferir la seua ajuda, “perquè en este context és molt important la coordinació, i ho vam fer molt bé després de l’incendi de Campanar i volem continuar fent-ho així”, ha explicat Catalá, després d’afirmar: “nosaltres podem transportar, traslladar, emmagatzemar i fins i tot tenim una capacitat d’informació molt més àmplia per a derivar on facen falta les ajudes”.

“Si hi havia algun moment en el qual València havia de demostrar la seua capacitat de lideratge, d’ajuda, la seua fortalesa i la seua connexió emocional i real, amb l’àrea metropolitana de la Ciutat, és esta”, ha continuat l’alcaldessa, que ha parlat del “correu de solidaritat” que va començar “des del primer minut amb l’atenció a veïns i veïnes de tots els pobles”.

L’alcaldessa ha assegurat que “no descartem tornar a baixar la pressió de l’aigua de València de matinada, entre la una i les set del matí i, si la situació es fa dura, no descartem el tall d’aigua entre la una i les set de la matinada en la ciutat de València”. Esta decisió es donarà a coneixer durant la vesprada de hui dijous.

Segons Catalá, “ho fem per ajudar el veïnat de l’àrea metropolitana de València i ho fem sent responsables de la nostra capacitat d’ajudar”. Catalá ha demanat a la societat que “no es genere alarma amb esta situació”. En este context, ha demanat a la població “un ús responsable de l’aigua en estos moments per ajudar els pobles germans de l’àrea metropolitana”.

Finalment, l’alcaldessa ha aclarit que els cementeris municipals demà, dia de Tot el Sants, romandran oberts “però cal evitar els desplaçaments entre municipis amb vehicles privats”.