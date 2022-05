Este matí s’ha celebrat el Consell Rector en que l’Organisme Autònom Municipal Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals ha aprovat el compte anual de 2021, que se salda amb un resultat pressupostari positiu de 44.801,74 euros.

Els ingressos definitius de l’organisme autònom el 2021 han ascendit a 480.286,25 € (un 6% superior a l’exercici anterior), provinent en la seua majoria de la transferència directa de l’Ajuntament de València i de les subvencions aconseguides en concurrència competitiva d’altres institucions públiques, com ara l’IVC-Institut Valencià de Cultura (15.000 €) i l’ICAA-Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (11.000 €). L’última part dels ingressos respon als patrocinis obtinguts així com a la venda d’entrades durant la celebració del festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que va ser de 9.951,25 € en total, la qual cosa suposa un increment superior al 50% respecte a l’exercici anterior.

D’una altra banda, els gastos durant el 2021 han ascendit a 435.484,51 €, dels quals 269.900,25 € corresponen a contractes per a la celebració del festival (lloguer de sales de cine, organització de xerrades i concerts entre d’altres). També destaquen en esta partida els premis que va concedir la Mostra a les pel·lícules guanyadores de la Palmera d’Or (25.000 €) i de la Palmera de Plata/Premi Especial del Jurat (15.000 €). La resta de gastos es destinaren a personal, publicitat i subministraments necessaris per al desenvolupament de les activitats, entre d’altres.

L’organisme continua treballant en l’organització de la pròxima edició de Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que serà la 37ena i tindrà lloc del 20 al 30 d’octubre de 2022. Amb un pressupost inicial que ascendix als 611.001 €, el festival persevera en la tasca de consolidar la seua aposta pel cinema produït a la Mediterrània, d’erigir-se en aparador principal del sector audiovisual valencià i d’oferir una programació diversa i majoritàriament inèdita, amb la voluntat de convertir-se en epicentre de la creació cinematogràfica del seu àmbit geogràfic tant des del punt de vista artístic com professional.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals i presidenta delegada de Mostra de València, Gloria Tello, ha declarat que “el temps ens està demostrant que la decisió de tornar a impulsar el festival va ser la correcta. Des de la seua recuperació, en 2018, la Mostra s’ha posicionat com un referent cultural a la ciutat i un eix vertebrador del sector a la Comunitat. Amb l’augment pressupostari previst per a este any reforcem el compromís amb una cita que acosta a la ciutadania una oferta audiovisual plural, fomenta el debat i projecta València a nivell internacional”.

