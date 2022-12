Representants del món de l’art valencià han integrat el jurat

El jurat encarregat d’atorgar el Premi Senyera d’Arts Visuals 2022, que des del 1957 concedix l’Ajuntament de València, ha escollit com a obra guanyadora “Nunca irás a Roma”, de l’artista Fermín Jiménez Landa. Es tracta d’una obra integrada per 24 peces emmarcades i muntades en paspartú i 150 galetes de la fortuna en bosses verdes.



El premi, dotat amb 12.000 euros, se l’emporta l’obra escollida per un jurat format per Núria Enguita, Sara Vilar García, Rosa Santos, Lluci Juan Sánchez, i Merxe Medina Murcia, que ha ressaltat la capacitat de l’artista per formalitzar conceptes eteris i immaterials i el caràcter participatiu de la seua obra, “que obri l’espectador, d’una manera irònica i amb humor, a un incert futur”.

L’autor diu de la seua obra que és “una col·lecció de pressentiments sobre el futur una mica poètics, humorístics, antihegemònics, desconcertants i rars recopilats en escoles, parcs i bars. Comunament, les galletes de la fortuna parlen de l’avenir de la persona que l’obri amb afirmacions més o menys estereotípiques sobre el que s’espera del futur (amor, amistat, família, treball…). Estes trenquen amb eixa lògica aclaparadora i resulten de vegades pessimistes i a vegades entusiastes, de vegades personals i de vegades polítiques.

La matèria de treball de l’obra és el temps. El temps futur. Un temps definible en negatiu —allò que no ha passat—, l’avenir que sospitem sobre la base d’una experiència subjectiva del que ja hem viscut.

La conjectura d’un futur condiciona i és condicionada per la política, la cultura i la resta de circumstàncies de la vida present. Irracionalitat, ciència, ocultisme, mites, quimeres, populisme i control entren en joc a l’hora d’encarar col·lectivament la por o l’eufòria que puga suscitar l’avenir.

Mentre en altres èpoques el futur, associat a la idea de progrés, equivalia a superació i prosperitat, sembla que hui es tem com una distòpia tenyida de desastres ecològics i escalades armamentístiques.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat que, un any més, la Regidoria ha convocat el premi municipal d’art Senyera per estimular i promoure la trajectòria professional d’artistes de la Comunitat Valenciana. El guardó, amb una dotació econòmica de 12.000 euros, “atén les reivindicacions de diferents col·lectius artístics i és d’un dels premis de més tradició i renom del panorama artístic espanyol i amb una dotació econòmica molt considerable”, ha posat en valor Glòria Tello.