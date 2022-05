L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, ha prestat la seua col·laboració al col·legi Luis Vives per a dur a terme la seua Setmana Cultural titulada ‘Sueca, ciutat arrossera’. Des del centre, segons han explicat els seus organitzadors, s’ha treballat este projecte de manera interdisciplinària per part de l’alumnat d’Infantil, Primària i Secundària, tant en les escenografies típiques valencianes, els projectes sobre el cultiu de l’arròs o la maqueta del municipi de Sueca i la seua marca turística, elaborades per l’alumnat de primer de l’ESO de l’assignatura de Tecnologia.

Així mateix, el centre ha acollit durant uns dies l’exposició cedida per l’Ajuntament, que ja va poder visitar-se durant el cap de setmana de la celebració de la 60+1 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, al setembre de 2021. En esta ocasió, a més del professorat i alumnat del propi col·legi Luis Vives, han sigut molts els centres escolars que també han acudit a visitar-la per a conéixer més a fons la història del certamen, des dels seus inicis fins a l’actualitat. “Des del col·legi, alguns professors ens van traslladar el seu interés per exposar esta mostra en el propi centre ja que anaven a dedicar la seua Setmana Cultural al cultiu de l’arròs i a la seua transcendència a la nostra ciutat. A nosaltres ens va semblar una molt bona idea perquè facilitaria el coneixement de la cultura de la paella i del procés de l’arròs als xiquets i xiquetes del municipi. Per tant, estic molt agraïda al col·legi Luis Vives per la iniciativa i per deixar-nos participar en ella”, ha expressat la regidora responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Manoli Egea.

En els mateixos termes s’ha referit l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, a esta iniciativa del centre escolar, “com a Ajuntament, no ens podíem negar a col·laborar facilitant tot el material necessari. Estem molt satisfets amb l’exposició i l’explicació sobre el Concurs que s’ha oferit als xiquets i xiquetes d’este col·legi, i de la resta de centres que l’han visitada, perquè considerem que ells són el futur de la nostra societat i que han de disposar d’esta informació, han de conéixer la nostra cultura més a fons i viure d’una manera més pròxima el certamen internacional. A més, l’acolliment ha sigut un èxit i, per tant, ens sentim molt satisfets i amb ganes de continuar treballant perquè el Concurs es continue fomentant dins i fora de la nostra localitat”.

La clausura de la Setmana Cultural ha comptat també amb altres activitats, com ara balls populars, teatre o la interpretació del pasdoble ‘Sueca’, compost per Lucía Burguera, amb lletra de l’alumnat de tercer de l’ESO del col·legi Luis Vives.

