El vicealcalde Campillo explica que s’han instal·lat 5 panells informatius al nord de la ciutat i altres 10 en les platges del sud

L’Ajuntament de València ha col·locat 15 cartells de la campanya «Alerta tortuga», sobre detecció d’implantació de tortugues marines, a les platges natuals del terme municipal de València, una acció en col·laboració amb la Universitat de València que perseguix «millorar l’estat de conservació de les poblacions d’estos rèptils, dins del marc d’un projecte europeu», ha explicat el vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo.

L’Ajuntament de València col·labora amb la Unitat de Zoologia Marina Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, dirigida per Jesús Tomás (Universitat de València), en el projecte europeu «Life Medturtles», que busca realitzar accions col·lectives per a millorar l’estat de conservació de les poblacions de tortugues marines a la Unió Europea i àrees adjacents. En este projecte participen institucions d’Itàlia, Albània, Tunísia, Turquia i Espanya. L’acció que ha portat endavant l’Ajuntament ha sigut la col·locació de 15 cartells amb la campanya «Alerta tortuga», sobre detecció d’implantació de tortugues marines, a les platges naturals del terme municipal de València

Els cartells es poden trobar a les platges del nord (2 a les platges de Rafalell i Vistabella i 3 en les del Cabanyal i Malva-rosa) i 10 a les platges naturals del sud (1 en platja de l’Arbre del Gos, 6 a les platges de Devesa nord, 1 a Devesa sud i 2 a la platja del Perellonet). Esta campanya, pionera a Espanya, està impulsada per la Universitat de València, la Generalitat Valenciana i l’ONG Xaloc en tota la Comunitat Valenciana.

«En el cartell es demana la col·laboració ciutadana en el cas que es detecte un rastre de tortuga marina o es veja una tortuga ponent a la platja, indicant què s’ha de fer i què no i, sobretot, posant l’accent en la necessitat d’avisar al 112 per a informar sobre la situació i posar el marxa l’operatiu de protecció i maneig de la tortuga i del possible niu», ha informat el vicealcalde de València sobre la iniciativa.

Les tortugues marines juguen un paper crucial en els ecosistemes marins del món. A la Unió Europea la tortuga babaua i la tortuga verda són espècies estrictament protegides. «Durant el seu cicle de vida, les tortugues marines usen una àmplia àrea del Mediterrani per a niuar, apariar-se, créixer, alimentar-se i passar l’hivern, enfrontant-se a nombrosos perills, com la destrucció de nius, contaminació marina, captura accidental per pesquers i emmallament en xarxes fantasma», ha explicat Sergi Campillo.

Per tot això, la conservació efectiva d’unes espècies tan migradores requereix la realització d’accions al llarg de tot el seu rang de zones d’activitat. Des de 2001 es porten registrant esdeveniments d’implantació de tortuga viva en platges del Mediterrani espanyol, però des de 2014 ho fan cada any i en tendència creixent, «possiblement en part per l’efecte del canvi climàtic», apunta el regidor de Devesa-Albufera. «Des d’eixe any, les tortugues babaues no han faltat a la seua cita amb les platges valencianes», ha recordat.

Entre les accions que inclou el projecte Life Medturtles destaquen protegir els nius i realitzar campanya per a una ràpida detecció d’aquests; reduir l’impacte de la pesca en aquestes espècies de rèptils; incrementar la capacitat de rehabilitació de les tortugues marines millorant els centres de recuperació i xarxes; incrementar la sensibilització pública a través de pàgines web i xarxes socials, kits d’educació, esdeveniments públics, conferències, una aplicació de ciència ciutadana per a telèfons mòbils, etc; i millorar la cooperació entre entitats beneficiàries, altres organitzacions conservacionistes i autoritats competents en la conservació d’aquestes espècies amenaçades.