L’Ajuntament comença a instal·lar els nous radars mòbils en les vies on es registren altes velocitats

Els cinemòmetres de la Policia Local de València aniran canviant d’ubicació i tindran una funció dissuasiva

El regidor de Mobilitat assenyala que “estes mesures només tenen com a objectiu minimitzar atropellaments i accidents i dissuadir als conductors”

L’Ajuntament de València ha començat a instal·lar les sis cabines fixes de pal en les quals la Policia Local situara aleatòriament els radars mòbils de control del trànsit. Estes sis noves cabines van ser adquirides recentment per la Policia Local juntament amb dos cinemòmetres efecte doppler multicarril amb captació d’imatges.

Els emplaçaments dels nous radars, que han sigut decidides per la Policia Local i per l’Àrea de Mobilitat, seran: avinguda dels Germans Machado en l’encreuament amb el carrer de Vicent Canet (sentit d’entrada), carrer d’Antonio Ferrandis en l’encreuament amb el camí del Pou d’Aparisi, en el Camí Nou de Picanya a l’altura del núm. 49, avinguda de Fernando Abril Martorell amb Malilla, avinguda dels Tarongers a l’altura del número 8 i en l’avinguda del Mestre Rodrigo a l’altura del número 84.

L’objectiu de la mesura és que servisca per a impedir altes velocitats en diferents vies de la ciutat en els quals existisca major sinistralitat. “Amb ells pretenem minimitzar els accidents així com la seua gravetat”, ha reiterat el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Jesús Carbonell.

Els punts on s’estan instal·lant les cabines de pal són aquells en els quals s’ha detectat major sinistralitat i on els conductors aconseguixen majors velocitats. “Són vies on en la majoria dels trams la velocitat no pot excedir dels 50 km/h o menys, però on moltes vegades se circula a majors velocitats. Amb esta mesura volem dissuadir als conductors que córreguen al volant i així evitar atropellaments i accidents”, ha assenyalat Carbonell.

“La mesura no té una finalitat recaptatòria sinó dissuasiva, ja que hi haurà més cabines de pal buides que amb radar, però els conductors no sabran en quina d’elles es troba el radar, que anirà girant en els diferents emplaçaments. No volem multar, sinó que volem conscienciar als conductors que el compliment de les velocitats marcades en cadascuna de les vies fa que els nostres carrers i avingudes siguen més segures tant per al vianant, com per al ciclista o per al mateix conductor”, afig Carbonell.

Inversió i manteniment

La Policia Local va adquirir dos cinemòmetres efecte doppler multicarril amb captació d’imatges i sis cabines fixes de pal, de manera que els cinemòmetres podran canviar d’ubicació. L’import total de la compra és de 247.047,80 euros, dels quals 165.987,80 euros corresponen a la inversió i la resta correspon al manteniment i certificació dels aparells durant quatre anys.