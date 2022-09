El saló de plens de l’Ajuntament ha acollit l’acte de benvinguda a les 5 persones, menors de 30 anys, participants en el programa EMPUJU 2022 que, a partir d’ara i durant un any, exerciran el seu treball en diferents departaments de l’Ajuntament. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; i la regidora responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), Carmen Pérez; acompanyats pels regidors d’alguns dels departaments on realitzaran les seues funcions els joves contractats, han sigut els encarregats de rebre’ls i desitjar-los una experiència molt gratificant.

El programa d’ocupació EMPUJU 2022 s’ha pogut desenvolupar gràcies a una aportació municipal de 41.922,57 euros i a una subvenció del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) de 70.770,59 euros. Els llocs de treball oferits han sigut: dos auxiliars administratius, dos administratius i un informàtic en xarxes socials.

“Estem molt contents de poder donar la benvinguda a este grup de joves que s’incorporaran a l’Ajuntament per a cobrir unes places molt necessàries a causa del volum de treball d’estos departaments. Des de l’inici de la legislatura, venim apostant fermament per la creació d’ocupació a Sueca. Per això, de nou, vam sol·licitar el programa al qual s’uneixen els propis creats i subvencionats íntegrament per l’Ajuntament i els subvencionats per organismes a nivell nacional”, ha assenyalat la regidora responsable de l’ADL, Carmen Pérez.

Per la seua part, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció pel fet que, gràcies a estos plans, es puguen oferir llocs de treball a persones aturades del municipi, en este cas, a joves als quals se’ls brinda l’oportunitat d’iniciar la seua experiència en el món laboral. “Estem segurs que donaran el 100% quant a implicació i rendiment. Nosaltres continuarem apostant per la creació de plans municipals i la col·laboració amb altres institucions per a aconseguir posar en marxa tots els programes possibles, i per a totes les edats. Des de l’administració pública, seguirem amb la màxima de promoure, dins de les nostres possibilitats, la manera de generar ocupació”.