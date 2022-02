L’Ajuntament d’Alaquàs inverteix 100.000 euros en l’eliminació de barreres arquitectòniques

L’actuació municipal contempla la intervenció en 16 encreuaments del municipi per a fer-los totalment accesibles

L’Ajuntament d’Alaquàs ha iniciat aquesta setmana el Pla d’Eliminació de Barreres Arquitectòniques en els itineraris per a vianants del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). Un projecte en el qual s’invertiran un total de 100.000 euros i que afectarà a 16 encreuaments i trams de la via pública. Està previst que les obres duren aproximadamente 2 mesos.



L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, s’ha mostrat satisfet per donar resposta a aquest compromís assumit amb les veïnes i veïns d’Alaquàs i ha destacat que l’objectiu d’aquest pla és “fer d’Alaquàs una ciutat accessible”.



L’objectiu del pla és garantir l’accessibilitat i la seguretat de les persones. Per això, les obres consistiran en l’eliminació de tot tipus de barreres arquitectòniques que dificulten el pas així com en la reposició de les voreres en diferents trams i encreuaments de viari públic en sòl urbà residencial i en la dotació de guals vianants en els encreuaments.



El Pla s’ha iniciat a l’avinguda Miguel Hernández d’Alaquàs i afectarà als encreuaments d’aquesta via amb Isabel la Catòlica i Francesc Forment Martí, Josep Lerma Martínez, Federico García Lorca i Pare León, Mestre Josep Medina Ferrer, Est i Santa Creu, Antonio Machado i Xirivella i Beat Gaspar Bono.





A més d’aquesta zona està previst actuar en els encreuaments del carrer Antonio Machado amb Plaça del Rollet, Albacete amb Balmes i Maios, Albacete i Senyera, Camí Vell de Torrent amb Miquel Adlert Noguerol, Camí Vell de Torrent des de passeig central fins al parc del Roser, Miguel Adlert Noguerol amb Rector Antonio Sancho Bueno i Antonia Maria d’Oviedo. Afecta també a l’encreuament de l’Horta cantó amb Bisbe Cervera, Avinguda General Palafox amb Alcoi i Josep González Huguet i Cervantes amb Doctor Sabater Fornés.



Aquesta actuació dóna resposta al es necessitats de la ciutadania i té per objectiu augmentar la seguretat vial i afavorir la mobilitat de les persones, fent d’aquestes zones llocs més segurs des del punt de vista de la mobilitat. Des del Consistori es vol agrair públicament l’esforç realitzat pel veïnat i s’incideix en què s’intentarà minimitzar al màxim les molèsties que puguen sorgir.



El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) posat en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs amb l’objectiu de traçar l’itinerari de les actuacions que es duran a terme per a fomentar els trasllats interns de manera sostenible, potenciar els recorreguts per als vianants que circulen a peu, amb bicicleta o amb altres mitjans respectuosos amb el medi ambient i ordenar la resta de desplaçaments motoritzats per a minimitzar el seu impacte d’emissions de CO2.