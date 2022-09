Les actuacions municipals s’han iniciat aquesta setmana al Parc de la Sequieta d’Alaquàs

L’Ajuntament d’Alaquàs invertirà un total de 865.186 euros en la renovació i dotació de nous jocs infantils i esportius en diverses zones del municipi, 620.186 euros seran sufragats amb pressupost municipal i 245.000 euros estaran subvencionats per la Diputació de València.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar resposta a les necessitats de la ciutadania i millorar els parcs i els espais més freqüentats per les famílies per tal de motivar i convidar, especialment el públic infantil al parc, creant en les xiquetes i els xiquetes experiències positives en un entorn segur, inclusiu i respectuós. Les actuacions contemplen també la millora i dotació de noves zones per a la pràctica d’esports.

Les obres es van iniciar ahir dilluns 19 de setembre al Parc de la Sequieta d’Alaquàs on s’inverteixen un total de 245.000 euros subvencionats per la Diputació de València. L’objectiu és millorar l’oferta lúdica que ofereix aquest parc amb la instal·lació de dos nous grans jocs que tindran com a temàtica la mar. Un d’ells simularà un far de gran altura que incorporarà una llum en la part superior, i l’altre gran joc simularà un peix espasa dividit en quatre mòduls independents i inclusius. Està previst que la instal·lació d’aquests nous jocs finalitze al mes d’octubre.

L’Ajuntament d’Alaquàs actuarà també en altres zones del municipi. Per una banda, es té previst construir un esquelet tronc de fusta i cordes així com un rocòdrom en el nou Bosc Urbà projectat junt al Poliesportiu Municipal del Terç. Aquesta nova zona permetrà la pràctica de nous esports al municipi així com la promoció de jocs on les xiquetes i els xiquets podran trepar i jugar de diferent manera desenvolupant la seua creativitat en un entorn verd i saludable. En l’esquelet s’invertiran un total de 90.508 euros i en el rocòdrom 74.867,56 euros.

El projecte incorpora també l’ampliació de la zona de skate park ubicat a la carrer de la Costera amb la dotació de nous elements de lliscament que facilitarà els entrenaments i la pràctica d’aquest esport i els permetrà realitzar competicions de gran nivell. En ell s’invertiran un total de 40.476,48 euros.

Està previst també la substitució dels jocs del Parc del Dijous amb una inversió de 118.489,11 euros. L’objectiu és dotar aquest parc de dues noves zones de joc diferenciades segons l’edat del públic infantil i dotades d’una gran varietat de gronxadors i elements de joc, gran part d’ells adaptats.

Les actuacions es completen amb la substitució dels jocs infantils en les Alberedes Nord i Sud, concretament en els carrer Rafael Albertí, parc del Rollet i parcs enfront del poliesportiu del Terç i zona del col·legi Bonavista on s’invertiran un total de 143.748 euros i substitució dels jocs en el parc del Roser, parc Senyera, carrer Mare Paula Montalt i parc de la Sequieta amb una inversió de 152.097 euros.