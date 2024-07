Tots els dissabtes del mes d’agost s’oferiran inflables aquàtics en diferents barris de la ciutat

L’Ajuntament d’Algemesí continua promovent un estiu accessible a totes les famílies del municipi amb una nova edició d’inflables aquàtics en diferents barris de la ciutat.



Després de l’èxit de l’edició posada en marxa l’any anterior. El consistori algemesinenc ha volgut continuar amb la iniciativa i reforçar-la ampliant l’horari i afegint un major nombre d’inflables. Així, tots els dissabtes del mes d’agost, de 10.30 a 14.30 hores. Els xiquets i xiquetes de la ciutat podran disfrutar de manera gratuïta d’estes activitats refrescants i divertides.



L’únic requisit és acudir amb roba de bany i protegits amb crema solar.



Seguint amb la dinàmica de garantir la inclusió en les diferents activitats, els xiquets i xiquetes amb TEA o hipersensibilitat sensorial tindran accés preferent i podran llançar-se acompanyats d’un adult. Únicament serà necessari advertir al monitor.



Es tracta d’una iniciativa de la Regidoria de Benestar Social, Família, Inclusió i Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament d’Algemesí, amb l’objectiu de fer un estiu accessible a tots els xiquets i xiquetes de la ciutat amb activitats lúdiques en estos dies més calorosos.



Per a la regidora responsable de l’àrea, Quini Giner, “es tracta d’unes activitats que permeten acostar l’estiu a tots els xiquets de manera gratuïta, fomenten la socialització i garantixen la diversió, sense exclusions”.



Per part seua, l’alcalde de la ciutat, José Javier Sanchis, recalca que “cada euro invertit en els més xicotets és el millor gastat. No podem permetre que en estos dies de calor algun xiquet no puga refrescar-se per falta de mitjans”.





L’itinerari que seguiran les jornades serà el següent:



3 d’agost: Parc Bernat Guinovart (Tram plaça 1 de maig)



10 d’agost: Carrascalet (Plaça d’Espanya)



17 d’agost: Av. de Carlet



24 d’agost: Parc Salvador Castell (Tram C/Sant Josep de Calassanç)



31 d’agost: El Pla (Plaça del Pla)