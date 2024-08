L’Ajuntament d’Alginet aprova pujar el preu de l’aigua potable un 11,1% i un 9,10 % la tarifa d’inversions a partir del mes d’agost

Des de l’equip de govern, tant el Partit Popular com Socialistes d’Alginet afirmen que “no estan pujant les tarifes sinó aplicant el conveni” que ve de 2006, quan governava el PSPV-PSOE.

L’Ajuntament d’Alginet va aprovar, en el passat Ple Ordinari, la sol·licitud de revisió de tarifes que havia presentat amb anterioritat EGEVASA, l’empresa gestora del servei municipal de proveïment i distribució d’aigua potable i conservació del clavegueram, i que seran d’aplicació a partir d’este mes d’agost.

La proposta aprovada va comptar només amb els vots dels regidors del PP i Socialistes d’Alginet, que justificaven el seu vot favorable indicant que la proposta que portaven a Ple “no era per a pujar les tarifes sinó només per a revisar els preus i actualitzar les tarifes”, en aplicació del contracte de gestió que l’ajuntament té amb EGEVASA, i que es va signar en març de 2006.

Així, l’estudi justificatiu que va presentar l’empresa a finals de febrer d’enguany recull una estimació en l’evolució de costos que, amb l’aplicació de la fórmula polinòmica que conté el contracte entre l’empresa i l’ajuntament, dona com a resultat eixos elevats increments de tarifes que recollirà el nou rebut.

Encara que, en contra de les pretensions de l’empresa, des de l’oposició es destacà que en el compliment del contracte, l’ajuntament hauria de tindre en compte també, per una part, que l’eficiència de la xarxa de distribució, és a dir les pèrdues d’aigua que té la xarxa, continuen estant per dalt del 40%, i van a més. I d’altra banda, com assenyalà el regidor de Cercle-IdEA, que les estimacions de costos i ingressos que aporta EGEVASA per als exercicis de 2022 a 2024, i que són la base per a l’increment de tarifes que reclama l’empresa, donen unes pèrdues acumulades per a EGEVASA de més de 500.000,00 € en estos últims tres exercicis, la qual cosa resulta poc convincent, perquè com els agrada dir sovint a l’equip de govern, les empreses no són ONG’s, estan per a guanyar diners, i “amb eixos números no s’entén que l’empresa no haja abandonat encara el servei”, apuntava Bernat Pascual que considerava desproporcionats els augments de tarifes que proposa l’equip de govern.

Alginet, a 5 d’agost de 2024

Grup Municipal Cercle-IdEA Alginet