Almussafes impulsa la digitalització de l’administració pública amb un esdeveniment innovador al setembre.



Experts i membres de l’administració debatran sobre el futur tecnològic en la burocràcia a la Llar del Jubilat.

L’administració pública ha d’adaptar-se al món digital i aprofitar les nombroses oportunitats que aquestes innovacions ofereixen. És per això que l’Ajuntament d’Almussafes celebrarà l’esdeveniment titulat “Compra pública innovadora com a instrument de canvi en l’administració local” el pròxim 13 de setembre a les 8.30 hores en la Llar del Jubilat. Prenent com a temàtica troncal la transformació de la burocràcia en eficiència digital, els assistents podran aprendre més sobre la innovació de l’administració pública gràcies a l’experiència de diferents experts en aquesta matèria.

Mitjançant aquest esdeveniment de compra pública innovadora, l’Ajuntament d’Almussafes pretén trobar una solució que no existeix en el mercat amb l’objectiu de fomentar la innovació, impulsant a les empreses a desenvolupar noves tecnologies i solucions que satisfacen aquesta necessitat tan específica, avançant cap a una administració pública més àgil i eficient en el futur.

Aquesta cita començarà amb un panell d’experts que aportarà un diagnòstic precís de la situació actual de la burocràcia i el seu grau de digitalització. Després d’aquesta taula redona, es podrà gaudir de tres ponències que brindaran als assistents una perspectiva del futur imminent de les innovacions tecnològiques que puguen aplicar-se en l’administració pública, així com casos d’èxit ja provats. A més, el públic present podrà participar en tallers pràctics on aprendre com simplificar processos administratius i com adaptar les tecnologies a les necessitats i especificitats dels municipis.

Networking i debat sobre la digitalització de la gestió pública en el pròxim esdeveniment d’Almussafes.

Una vegada concloses les diferents ponències i tallers, els assistents podran gaudir d’un còctel netwoking on compartir idees i conéixer de primera mà als actors implicats en la innovació tecnològica en l’administració pública. “Es tracta, per tant, d’una ocasió especial perquè tant personal del sector públic com empreses privades puguen compartir experiències i crear sinergies en un entorn de debat i enriquiment mutu”, destaca l’alcalde, Toni González.

El panell de ponents encara no està tancat, per la qual cosa aquells interessats a participar en els diferents espais de debat poden inscriure’s utilitzant el QR “Inscripció participants” inserit en el cartell de l’esdeveniment. Així mateix, tot el que vulga assistir com a públic encara pot confirmar la seua assistència mitjançant el QR “Inscripcions visitants” del mateix cartell.