Dos capatassos i set peons ja estan duent a terme diverses tasques de manteniment en espais públics del terme municipal

Aquestos empleats començaren a treballar el passat 12 de juliol i acabaran el seu contracte el proper 26 d’agost

Les brigades de neteja i manteniment de l’Ajuntament d’Almussafes han vist incrementats durant aquest estiu els seus integrants amb les nou persones participants en el programa de Foment de l’Ocupació Agrícola del SEPE.

L’increment d’operaris està permetent incidir en els treballs de desbrossament i condicionament de diversos espais públics, com el Parc Rural, el barranc del Polígon Industrial Joan Carles I, la zona de l’Autopista A7 i en els ponts del terme municipal emplaçats en les partides Marjaleta i Les Planes.

El cost del pla, d’un mes i mig de duració, ascendeix a 30.693,15 euros i se sufraga pel Govern d’Espanya (24.162 euros) i l’Ajuntament (6.531,15 euros).



El passat dia 12 de juliol es va posar en marxa a Almussafes la nova edició del Programa de Foment de l’Ocupació Agrícola, el pla impulsat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) del Ministeri de Treball del Govern d’Espanya, en col·laboració amb les administracions locals amb el qual s’ofereix una oportunitat laboral durant un mes i mig a aquells veïns i veïnes que es dediquen al sector primari i es troben en l’atur degut a la finalització de la campanya agrícola.



En aquesta ocasió, un total de nou persones, 2 capatassos i 7 peons, han sigut inclosos en la nova convocatòria de la iniciativa, en la qual el SEPE ha invertit 24.162 euros i l’Ajuntament 6.531,15 euros, sumant una inversió total de 30.693,15 euros, i la finalització dels quals està prevista per al pròxim 26 d’agost.



“Aquestes contractacions temporals són fonamentals per al nostre municipi, ja que gràcies a elles podem escometre labors essencials com el desbrossament i manteniment dels marges de camins, ponts i parcs del terme municipal, així com el condicionament del Parc Rural, a més de moltes altres intervencions en diversos espais públics, com el Polígon Industrial Joan Carles I o la zona de l’Autopista A7, entre altres emplaçaments”, explica l’alcalde, Toni González.

El primer edil, junt al regidor d’Agricultura, Ramón Ribera, han visitat este mateix matí als nous treballadors en una de les zones en les quals estan desenvolupant la seua labor. “Este pla d’ocupació és doblement beneficiós per a Almussafes, ja que a més de donar treball a veïns i veïnes del municipi, estos nous empleats presten una ajuda important a les brigades municipals de neteja i manteniment”, conclou l’alcalde d’Almussafes.



Cal destacar que els requisits per a optar a una de les places oferides són estar inscrit o inscrita en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) com a persona desocupada del Sistema Especial Agrari (SEA) i acreditar la condició d’integrant d’aquest col·lectiu mitjançant la presentació de la vida laboral, tres cupons i el certificat de l’empresa.

Així mateix, era imprescindible haver estat d’alta en el SEA almenys durant tres mesos l’any immediatament anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. L’Agència de Desenvolupament Local (ADL) va seleccionar a les persones inscrites que disposaven del perfil professional que més s’ajustava al contingut dels llocs després de la corresponent valoració per part de la comissió d’avaluació. En l’elecció es van tindre en compte qüestions com la renda per càpita i les responsabilitats familiars.