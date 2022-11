La primera fase del pla de conversió en zona de vianants comprén la remodelació dels carrers Plantades i Hospital

El passat 21 de setembre es va emprendre la intervenció urbanística en les citades vies públiques

Accessibilitat, recuperació d’espais per al vianant, calmat del trànsit rodat i promoció d’altres mitjans alternatius de transport són els quatre objectius del pla

El termini d’execució del projecte, xifrat en 264.420,09 euros, s’ha establit en quatre mesos

Accessibilitat, recuperació d’espais per al vianant, calmat del trànsit rodat i promoció d’altres mitjans alternatius de transport són els quatre objectius del pla municipal que dotarà de plataforma única bona part dels carrers del centre històric d’Almussafes

L’executiu local ha dividit en dues fases el desenvolupament d’aquesta actuació de reurbanització i la primera d’elles, la conversió en zona de vianants dels carrers Plantades i Hospital, es troba en ple procés d’execució des del passat 21 de setembre. Un termini de 4 mesos és el màxim establit per al desenvolupament d’aquestes obres de remodelació, que tenen un cost global de 264.420,09 euros i estan cofinançades amb una subvenció de 170.000 euros del Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València, als quals se suma l’aportació municipal de 94.420,09 euros. El projecte de reordenació i transformació de l’espai públic, basat en els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible i Accessibilitat de l’Ajuntament d’Almussafes, es completarà amb la renovació de la Plaça del Mercat i dels carrers Santa Anna i Mestre Cardona, obres que s’executaran durant els pròxims anys.

Un entorn urbà amb greus deficiències d’accessibilitat, poc inclusiu i amb una priorització del trànsit motoritzat enfront dels desplaçaments a peu, amb voreres extremadament reduïdes i impracticables per al vianant en general, però especialment per a persones amb diversitat funcional i aquelles que transiten amb carros de compra o de bebé per la citada zona és el resultat de l’estudi del centre històric d’Almussafes i, més concretament dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible i Accessibilitat presentats per l’Ajuntament d’Almussafes.

Precisament per a donar solució a aqueixes problemàtiques, l’executiu local ha emprés la primera fase del pla de reurbanització dels carrers del centre històric, que passaren a tindre plataforma única. “Des de l’executiu local hem planificat el desenvolupament de la intervenció urbanística en dues fases. La primera d’elles, que suposa la remodelació de les vies públiques Plantades i Hospital, amb una superfície d’actuació de 887 metres quadrats, és la que està ara en ple procés d’execució”, destaca la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, qui incideix en les diverses reunions informatives celebrades amb el veïnat i els comerciants de la zona per a informar-los amb detall de tot el projecte, atendre peticions i dubtes i donar solució a aquestes.

Si es compleixen els terminis previstos, les obres d’aquestes dues vies públiques adjudicades a l’empresa Pavasal Empresa Constructora SA, una intervenció de reurbanització pressupostada en 264.420,09 euros i cofinançada en un 63 per cent a través del Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València, que aporta 170.000 euros de subvenció, als quals se sumen els 94.420,09 euros de fons propis, estaran concloses a la fi de gener de 2023.

La plataforma única igualarà la rasant de voreres i calçada perquè tothom compartisca el mateix vial, prioritzant al vianant. Amb això, explica l’edil d’Urbanisme, obligarem el vehicle motoritzat a reduir la seua velocitat i l’objectiu és que, amb el temps, també es minimitze la seua presència en aquests carrers del centre històric, que s’humanitzaran i seran més caminables, complint finalment amb els paràmetres d’accessibilitat i mobilitat”.

El projecte assegura l’evacuació de les aigües pluvials amb una tècnica de drenatge urbà sostenible. Concretament, s’utilitzarà paviment drenant en la franja central del carrer de 3 metres d’ample que unit al pendent transversal del 2% cap al centre de la via asseguraran la filtració de l’aigua de pluja, millorant la permeabilitat del sòl i facilitant els escolaments superficials cap al subsol i, més concretament, cap als col·lectors de pluvials actuals i previstos. Així mateix, en les franges laterals als costats dels accessos dels habitatges s’executarà el paviment continu de formigó abujardat de 12 cm de grossària, que protegirà les façanes de la filtracions d’aigua, a més d’actuar com un espai flexible que pot ser colonitzat per vegetació mòbil

Plataforma única de la Fase 2

En la segona fase, que s’executarà en els pròxims anys, s’escometrà la conversió en zona de vianants de la Plaça del Mercat i dels carrers Mestre Cardona i Santa Anna, una àrea d’actuació de 2.133 metres quadrats de superfície amb gran rellevància des del punt de vista comercial. “Estem plenament compromesos amb dotar d’una identitat pròpia el nostre centre històric, donant una major qualitat a l’espai públic, a més de complir amb la legislació vigent quant a accessibilitat i d’ajustar-nos als paràmetres del nou paradigma de mobilitat, basat en la recuperació d’espais per al vianant, el calmat del trànsit rodat, la promoció d’altres mitjans alternatius de transport i la contribució a la lluita contra el canvi climàtic”, conclou Calatayud.