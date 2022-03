L’Ajuntament d’Almussafes rememora la història de la seua escola d’adults en un documental propi

L’obra audiovisual es va estrenar el passat dimarts 8 de març, Dia Internacional de la Dona, en el Centre Cultural

El passat dimarts 8 de març es va estrenar en el Centre Cultural d’Almussafes el documental ’36 anys formant persones adultes a Almussafes’, una oportunitat per a recordar la trajectòria del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) de la localitat. Es tracta d’un reportatge produït pel Departament de Comunicació de l’Ajuntament de la població d’una hora de duració en el qual participen una vintena de persones entre professorat i alumnat.

El treball audiovisual ja està disponible en el canal de YouTube ‘Almussafes Web TV’. La regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, afirma que el CMFPA s’ha “convertit en un dels principals actius del municipi, un bé immaterial patrimoni de tota la ciutadania que hem de continuar valorant i defensant, perquè ens permet culturitzar-nos, aconseguir més i millors ocupacions per a veïns i veïnes i, en definitiva, per a continuar creixent individual i col·lectivament”.



La VII Setmana per la Igualtat d’Almussafes, que es va desenvolupar de l’1 a l’11 de març, va incloure l’estrena del documental de producció pròpia ’36 anys formant persones adultes a Almussafes’, un treball d’una hora de duració elaborat pel Departament de Comunicació de l’Ajuntament de la localitat en el qual es fa un recorregut per la trajectòria del Centre Municipal de Persones Adultes (CMFPA) des de la seua fundació, al febrer de 1986, fins a l’actualitat.



La projecció, amb vint-i-un testimonis de professores i alumnat, es va dur a terme el passat dimarts 8 de març, Dia Internacional de la Dona, a les 18 hores a la sala d’actes del Centre Cultural, i a la mateixa van assistir centenars de persones interessades a rememorar la trajectòria d’aquest servei educatiu públic de la població en el qual s’imparteixen diversos itineraris formatius.



“Sense l’esforç i implicació de totes i tots el nostre Centre de Formació de Persones Adultes no s’hauria consolidat com un centre de referència i un exemple a seguir a la nostra comarca”, va assegurar la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, en la presentació del documental, disponible ja en internet en el canal de YouTube ‘Almussafes WEB TV’. “Les experiències i valuoses vivències de les persones participants no deixen indiferents”, afirma l’edil.



En finalitzar l’exhibició, autoritats, professorat i participants en el documental van posar per a una foto de família. “Són tan sols una xicoteta representació de l’equip humà que ha fet possible que aquesta escola s’haja convertit en un dels principals actius del municipi que hem de continuar valorant i defensant, perquè ens permet culturitzar-nos, aconseguir més i millors ocupacions per a veïns i veïnes i, en definitiva, per a continuar creixent individual i col·lectivament”, conclou l’edil.



Història

Al llarg de la seua història, pel CMFPA d’Almussafes han passat més de 5.000 alumnes i alumnes i prop de 40 docents. Les classes i activitats complementàries han anat canviant d’emplaçament amb el pas dels anys, sent el més estable l’actual seu de l’escola, situada en l’antic escorxador municipal. L’Ajuntament d’Almussafes va invertir en 2006 més de 400.000 euros en la construcció d’aquest equipament que consta de 659 m² de superfície, una obra imprescindible per a adaptar-se totalment a la normativa autonòmica aprovada en 2003.



Respecte a l’oferta formativa, al principi abastava l’alfabetització, neolectors, pregraduat i graduat, però a poc a poc es van anar incorporant nous cursos, com els de Secundària, i preparació per a l’accés a Formació Professional i a la Universitat, entre altres itineraris. “L’escola té un gran valor i forma part del patrimoni intangible d’Almussafes. Saber que gràcies a ella tantes persones han ampliat els seus estudis i han aconseguit incrementar el seu nivell de cultura no sols és una alegria molt gran, sinó també un impuls per a continuar treballant en aquesta línia”, comenta Belén Godoy.

