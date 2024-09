L’Ajuntament d’Alzira espera l’inici imminent de les obres del Pont de Xàtiva per combatre les inundacions

Alfons Domínguez destaca el canal interceptor de les Basses i les actuacions en matèria de prevenció d’incendis

L’Ajuntament d’Alzira espera que les obres del Pont de Xàtiva s’inicien el més prompte possible. Amb l’arribada de les pluges, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha fet balanç de les grans obres en matèria d’aigua i de les actuacions que cal seguir implementant per protegir Alzira de les inundacions. En aquest sentit, destaca el canal interceptor de les Basses, les obres del qual finalitzaren en juny i que té una capacitat hidràulica de 14.000 litres per segon.

Tall de veu: Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira

Una de les actuacions que han de completar la tasca del canal interceptor és, precisament, la del Pont de Xàtiva. La Direcció general de l’Aigua té actualment transferits dels Pressupostos generals de l’Estat de 5 milions d’euros per a dissenyar una ampliació del barranc de la Casella a l’altura del pont. Recordem que Alzira i Carcaixent arribaren a un acord en juny per desplaçar el pont 200 metres, conservant el ramal de desacceleració de la CV-50, i convertir l’estructura actual en una via ciclopeatonal.

Tall de veu: Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira

El manteniment dels embornals de la ciutat també forma part de les actuacions davant les pluges. Així mateix, continuen els treballs en matèria de prevenció d’incendis forestals, ja que l’any passat hi va haver conats d’incendi fins i tot a l’hivern. L’Ajuntament d’Alzira ha mantés diverses reunions amb els propietaris d’urbanitzacions en zona forestal perquè apliquen els seus plans d’autoprotecció.

Tall de veu: Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira

Domínguez recorda que, segons la normativa, és responsabilitat dels titulars d’urbanitzacions i nuclis habitats en entorn forestal adoptar les mesures corresponents per protegir-se del perill. No obstant, el consistori facilitarà les tasques en la mesura del possible. Així mateix, convida la ciutadania a participar en la xerrada sobre els últims incendis a La Murta el proper dissabte 21 de setembre dins de les activitats de la Biosfira 2.0.