La inversió esportiva a Alzira quadruplica el mínim exigit per la Diputació de València.

Alzira aposta per l’esport amb la major inversió en infraestructures de les últimes legislatures.

Alzira destina 1,25 milions d’euros per millorar el camp de futbol de Venècia i construir noves pistes al poliesportiu de Tulell.

A la quantitat destinada a l’esport inclosa en el Pla d’Inversions de la Diputació l’Ajuntament d’Alzira ha afegit quasi un milió d’euros de fons propis. Concretament, s’ha pressupostat el canvi de la gespa artificial del camp de futbol 11 de Venècia i altre del poliesportiu de Tulell. D’altra banda, s’ha projectat la construcció de dues pistes semicobertes al poliesportiu de Tulell. Estes dues actuacions ascendeixen a un total d’1.250.000 euros que provenen de la Diputació de València.



Estos dos projectes, que ja han finalitzat la fase d’estudi i en setembre començarà la seua redacció per a procedir a la licitació de les obres, superen el percentatge mínim marcat per Diputació per a beneficiar-se del seu Pla d’Inversions. L’administració provincial exigís destinar un mínim 372.000 euros destinat a esports, però la inversió que es destinarà per part de l’Ajuntament d’Alzira serà quatre voltes superior.

El regidor defensa una inversió rècord en infraestructures esportives i acusa l’oposició de desinformar sobre les obligacions del Pla d’Inversions.



El regidor responsable d’ambdues àrees, Vicent de la Concepción, ha manifestat que “Lamente les paraules de l’oposició referent a la inversió en matèria d’infraestructures esportives. La Diputació de València obliga a gastar un 10% del total assignat a cada municipi en matèria esportiva i, no obstant això, farem una inversió molt superior. Hem estudiat totes les necessitats per decidir finalment on es destinen eixos diners per tal de millorar el dia a dia dels nostres esportistes perquè considerem que l’esport és una part fonamental de la vida de la nostra ciutat. Tenim una clara aposta per l’esport i la millor prova és que anem a fer la inversió més gran de les últimes legislatures en esta matèria. No sé si serà per desconeixement de les bases reguladores o l’únic objectiu del Partit Popular és confondre a la ciutadania, però ja que el seu partit governa en la Diputació de València devien saber que la inversió en esports és obligatòria”.



L’edil ha afegit que “A més, dins del pressupost de 2024 hi ha partides que estan executant-se com és la destinada al Fontana Mogort, a la millora de vestuaris del camp d’Esports de Venècia, calderes i instal·lació d’ozó a la piscina coberta, la climatització del Palau d’Esports així com a la construcció de noves pistes de petanca i altres actuacions que ja s’han dut a terme. També s’ha incrementat les subvencions a clubs i esportistes”.