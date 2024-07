L’Ajuntament d’Alzira s’integra en la Carpeta Ciutadana estatal

Des d’este espai en línia la ciutadania pot accedir a la seua informació educativa, sanitària o laboral entre altres

La Carpeta Ciutadana facilita la relació amb les diverses administracions públiques integrades

Amb la finalitat de millorar la informació als ciutadans i adequar-se a la normativa. L’Ajuntament d’Alzira ja forma part de la Carpeta Ciutadana del Govern d’Espanya.

La carpeta facilita a la ciutadania la informació sobre l’estat de les seues gestions amb totes les administracions en un únic lloc virtual.

“Ara la informació o notificacions municipals dels alzirenys i alzirenyes es troba també en este espai en línia on la ciutadania pot accedir a les seues dades oficials sanitàries, educatives o de la DGT. Per exemple” Ha explicat el regidor de l’àrea d’Innovació i Tecnologia Israel Pérez.

Fins ara, les gestions que els ciutadans i empreses realitzaven en l’Ajuntament únicament es podien a través de la seu electrònica municipal. Amb esta integració es permet l’accés a través de la web https://carpetaciudadana.gob.es/carpeta/clave.htm o la seua aplicació mòbil.

Entre altres opcions la Carpeta Ciutadana permet:

Aglutinar en un únic espai les notificacions de les diverses administracions, de manera que el ciutadà les té agrupades.

de les diverses administracions, de manera que el ciutadà les té agrupades. Consultar l ’ expedient educatiu i de formació dels quals disposa l’Administració, titulacions, així com a altres dades d’interès en l’àmbit de l’educació.

i de formació dels quals disposa l’Administració, titulacions, així com a altres dades d’interès en l’àmbit de l’educació. Vore l’estat i la validesa de les dades i documents d’identitat. Accedir al cens electoral o sol·licitar el vot per correu.

Accedir al cens electoral o sol·licitar el vot per correu. Accedir a la vida laboral, informació sobre prestacions , Seguretat Social, informació d’interés sobre la jubilació o evolució de la pensió.

, Seguretat Social, informació d’interés sobre la jubilació o evolució de la pensió. Baixar la Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut o informació referent a assumptes socials, informes i certificats a la mateixa consulta.

del Sistema Nacional de Salut o informació referent a assumptes socials, informes i certificats a la mateixa consulta. Obtindre justificants d’absència d’antecedents penals o d’absència de delictes de naturalesa sexual.

Consultar el patrimoni i baixar les certificacions cadastrals des de cada consulta. Comprovar l’adreça segons les dades del padró, o si vos heu mudat fa poc, es pot comunicar el canvi a diferents administracions públiques.

i baixar les certificacions cadastrals des de cada consulta. Comprovar l’adreça segons les dades del padró, o si vos heu mudat fa poc, es pot comunicar el canvi a diferents administracions públiques. Vore les dades de la DGT pel que fa a dates de caducitat dels permisos o punts

pel que fa a dates de caducitat dels permisos o punts Consultar les cites prèvies per a fer gestions.

per a fer gestions. Presentar escrits i sol·licituds a l’Administració

i sol·licituds a l’Administració Accedir a tràmits, consultar expedients en curs o finalitzats

La possibilitat d’obtindre tota la documentació enumerada elimina la necessitat de compulsar la documentació per a fer tràmits amb les administracions.

Este avanç estratègic ha suposat un important treball del departament d’Innovació i Tecnologia per tal d’adaptar-se als requeriments de la plataforma. “Estem molt contents de la implementació que hem pogut dur a terme. Que fa que els alzirenys i alzirenyes puguen tindre al seu abast esta tecnologia que fa més senzills els tràmits. Es tracta d’un pas molt significatiu en la transformació digital de l’Ajuntament. En la seua aposta per una administració electrònica i innovadora. També reflectix el nostre compromís amb la modernització i l’adaptació a les necessitats actuals de la ciutadania” afig el regidor.

Este projecte ha sigut finançat a través del “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU”. Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establit pel Reglament (UE) 2021/241 gestionat pel Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica.

Com accedir

L’accés dels ciutadans i empreses per a conéixer en quin estat estan les seues gestions amb qualsevol administració, inclòs l’Ajuntament d’Alzira. Està disponible ja a través de la Carpeta Ciutadana del Govern d’Espanya. https://carpetaciudadana.gob.es

També es pot utilitzar l’aplicació per a mòbils La meua Carpeta Ciutadana que es pot baixar des de Google Play i App Store.

Per a accedir a qualsevol dels sistemes és necessari utilitzar un dels mètodes d’identificació vàlids, com DNIe, certificat electrònic, cl@ve, etc.

Una vegada dins de la Carpeta Ciutadana, l’usuari pot revisar tots els seus expedients en l’administració general, les comunitats autònomes, diputacions o ajuntaments, tot en el mateix lloc.

Si encara no es disposa de la credencial electrònica d’identificació amb les administracions públiques, es pot sol•licitar l’alta en cl@ve. Tota la informació sobre el procés de registre es pot trobar a la web de Cl@ve, per telèfon, telefonant al 060 o deixant un missatge en la nostra bústia d’atenció.Entre les opcions possibles, es pot obtindre de manera ràpida una credencial de nivell de seguretat més bàsic utilitzant l’opció de registre per videotelefonada.