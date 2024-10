L’Ajuntament de Benifaió impulsa el reciclatge de separació de residus amb l’eliminació dels contenidors enterrats

L’Ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria de medi ambient, ha posat en marxa l’eliminació de contenidors enterrats i la posterior repavimentació de la zona afectada en diversos punts del municipi.

En total s’eliminaran 34 contenidors enterrats distribuïts en la Plaça Blasco Ibáñez, carrer Major 29, carrer Portelles 1, Avinguda Miguel Hernández, carrer Juan José Llorca 8 i Avinguda Marcelina 1.

Aquesta actuació mig ambiental respon al fet que des de fa uns anys s’observa com la gestió dels residus urbans està patint continus canvis.

No fa molt els ciutadans “només ens havíem de preocupar d’usar una única bossa d’escombraries on depositàvem qualsevol tipus de residu i aquesta la portàvem al contenidor de resta i aquestes escombraries a l’abocador”, assenyala l’edil de l’àrea Andrés Blázquez qui matisa que en el seu moment “els ajuntaments apostem pels contenidors subterranis, ja que s’evitaven les males olors i era una millora paisatgística del carrer on estaven, però la gestió dels residus ha passat a ser una prioritat a la Unió Europea i en els municipis ha de ser encara més i aquesta prioritat té com a finalitat que els residus s’hagen de separar en origen per al seu posterior reciclatge i reutilització”.

Aquest fet, segons l’edil de l’àrea, ha ocasionat que en els últims anys apareguen diferents tipus de contenidors perquè els ciutadans “depositem diferents residus com són el paper-cartó, envasos, vidre, roba usada, oli i l’últim a arribar els d’orgànica de manera separada i tot, perquè al final, la fracció reste siga tot allò que no es pot reciclar ni reutilitzar”.

Així, el consistori invertirà en aquest projecte d’eliminació de contenidors enterrats per a impulsar el reciclatge amb la separació de residus un total de 39.983,41 euros.

“Hem passat d’una gran quantitat de contenidors de resta al fet que cada vegada aquests estiguen més en desús i que en un futur siga un complement en una illa de contenidors on cada veí deposite cada residu en el contenidor corresponent” ha assenyalat Blázquez.

L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz ha afirmat que aquest nou hàbit que des de les administracions públiques hem d’incentivar “ens ha portat al fet que a poc a poc aquests contenidors subterranis que ja no poden usar-se en aquesta nova època hagen de ser eliminats i substituïts per contenidors adequats per a la correcta separació dels nostres residus d’ací l’execució d’aquest important projecte.”

Cal destacar, segons es desprén del projecte d’execució, que aquestes actuacions comprenen el desmuntatge dels elements que componen cada nucli de contenidors enterrats i la posterior repavimentat amb la rajola de la zona afectada.