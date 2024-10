L’Ajuntament de Benifaió ofereix una programació cultural i d’oci del 4 al 13 d’octubre

La jornada del 9 d’octubre tindrà lloc l’homenatge a la real capdavantera i el lliurament dels Premis Ciutat de Benifaió 2024.

L’Ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria de cultura, té ja preparada una oferta cultural per a celebrar del 4 al 13 d’octubre el Dia de la Comunitat Valenciana.

Així, del 4 al 13 d’octubre es podrà visitar en el Centre Cultural Enric Valor de Benifaió l’exposició “Mira com sona”, una mostra sobre la temàtica de la música tradicional i els seus instruments a través de panells didàctics.

Els dies 5 i 9 d’octubre el Centre Cultural ofereix a més una sessió doble en cada jornada de cinema familiar en valencià amb les pel·lícules “Al revés 2” i “L’àvia i el foraster”.

“9 d’octubre” homenatge a la “reial senyera” i Premis Ciutat Benifaió

Durant la jornada del 9 d’octubre tindrà lloc el programa institucional, organitzat per l’Ajuntament de Benifaió, en homenatge a la “reial senyera” que descendirà cap a les 11:00 h des del balcó del consistori per a ser arreplegada pel portador, distinció que enguany ha recaigut en el regidor socialista Andrés Blázquez Gallego.

Acompanyada per autoritats la ‘senyera’ es dirigirà a l’església parroquial on un “Et Deum” a càrrec del Cor Parroquial de Benifaió rendia honors a la bandera presidit per les autoritats municipals.

Després de l’acte religiós tindrà lloc la processó cívica fins a la confluència dels carrers Cavallers i la Creu on un xicotet monòlit assenyala el lloc per on va passar el rei Jaume I en la seua conquesta per València.

En aquest punt, i com ja és tradicional en aquest dia, l’alcaldessa de Benifaió i el primer tinent d’alcalde Xavier Martínez depositaran una corona de llorer en senyal de respecte i homenatge cap al rei Jaume I. Durant la processó els veïns gaudiren amb les danses valencianes oferides pel grup ‘Benifaió en dansa’ i la música del tabal i la “dolçaina”. Seguidament la “senyera” serà pujada de manera solemne al balcó del consistori.

Després de l’homenatge, i en la mateixa plaça major, tindrà lloc el lliurament dels Premis Ciutat de Benifaió 2024 en la seua huitena edició i que enguany han recaigut en el veí de Benifaió Salvador Rovira Llorens i la recordada empresa familiar Foto-Estudi Maiques.