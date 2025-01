L’Ajuntament de Burjassot ofereix dos nous Tallers d’Ocupació i formació

L’Ajuntament de Burjassot, a través del Centre d’Ocupació, Estudis i Formació CEMEF, S.LU., ha rebut la concessió de dues noves accions de formació i ocupació destinades a la ciutadania.

Es tracta del Taller d’Ocupació Aula Natura L’Eixereta i del projecte Acció Inserta “ActualizaT Burjassot”. Ambdós seran impartits, al llarg de 2025, a través de l’empresa pública municipal.

El TE Aula Natura L’Eixereta té com a objectiu posar en valor i desenvolupar el potencial educatiu que té l’espai natural de la Devesa de l’Eixereta, com a agent de canvi actiu i comunitari, espai col·laboratiu i resilient, així com ampliar les accions per a la conscienciació i la sensibilització mediambiental.

El TE Aula Natura L’Eixereta començarà el 28 de febrer de 2025 i s’estendrà fins al 27 de desembre de 2025. Compta amb dues especialitats formatives: Activitats Auxiliars en Vivers, jardins i centres de jardineria (10 places) i Interpretació i Educació Mediambiental (10 places). Els requisits per a accedir a cada especialitat poden consultar-se en les bases de la convocatòria. Les dates per a inscriure’s en el procés de selecció, en cas de complir amb els requisits, seran del 16 al 20 de gener de 2025, en aquest enllaç a la Seu Electrònica. Així mateix, el projecte inclou un lloc de treball de professor/a, amb un contracte de 12 mesos i una jornada parcial de 25 hores setmanals. Els requisits mínims exigits poden consultar-se en les bases de la convocatòria.

Per la seua banda, el projecte Acció Inserta “ActualizaT Burjassot” pretén promoure l’actualització i qualificació professional de les persones participants a través de la prestació de serveis en diversos departaments i localitzacions del municipi de Burjassot. “ActualizaT Burjassot” començarà el 28 de febrer de 2025 i s’estendrà fins al 27 d’agost de 2025, en la seua primera fase. Compta també amb dues especialitats formatives: Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria (10 places) i Operacions Auxiliars de Serveis Administratius Generals (10 places). Per a cap d’aquestes dues especialitats es necessiten requisits específics. Les dates per a inscriure’s en el procés de selecció, en cas de complir amb els requisits, seran del 16 al 20 de gener de 2025, en aquest enllaç de la Seu Electrònica. Així mateix, el projecte inclou tres llocs de treball de professor/a, els requisits mínims exigits dels quals poden consultar-se en les bases de la convocatòria.

Tota la informació sobre ambdós projectes d’ocupació i formació pot consultar-se al Portal de Transparència: