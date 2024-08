L’entorn natural incorpora 7 persones durant els mesos d’agost i setembre dins dels plans especials d’ocupació en Zones Rurals Deprimides del SEPE 2024

L’Ajuntament de Catarroja comptarà amb set nous peons agrícoles per als treballs de millora i manteniment de l’entorn natural del Port a través de Plans Especials d’Ocupació en Zones Rurals Deprimides.

D’aquesta manera, s’ha contractat a set persones desocupades per un període de dos mesos amb l’objectiu de pal·liar la desocupació agrícola eventual mitjançant projectes que garantisquen a les persones treballadores un complement de renda.

L’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, ha donat la benvinguda a les noves incorporacions junt a la regidora de Medi Ambient, Marta Galdón, i ha destacat aquest programa com “una oportunitat per a impulsar l’ocupació i que s’uneix a altres programes de desenvolupament econòmic, així com de conservació dels entorns naturals de la ciutat”.

D’aquesta manera, mitjançant un contracte temporal des de l’1 d’agost fins el 30 de setembre de 2024, l’Ajuntament busca fomentar la inserció laboral agrària a través de polítiques actives d’ocupació i brindar a persones desocupades ferramentes que els permitisquen desenvolupar-se.