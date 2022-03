Rafa Climent: “Mantenim la nostra aposta pel desenvolupament de projectes que ajuden a generar ocupació, riquesa i aporten beneficis de caràcter social o mediambiental”



El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, l’alcalde de Catarroja, Jesús Monzó i la vicealcaldessa, Lorena Silvent, han signat aquest matí el conveni de col·laboració entre la conselleria d’Economia Sostenible i el consistori de la localitat per a l’impuls dels projectes empresarials declarats com a projectes prioritaris d’inversió.



“Mantenim la nostra aposta pel desenvolupament de projectes que ajuden a generar ocupació, riquesa i aporten beneficis de caràcter social o mediambiental. Ja són 15 els consistoris que s’han adherit a aquest programa amb el qual volem augmentar l’atracció d’aquesta mena de projectes empresarials al nostre territori”, ha indicat Climent.



“Amb la signatura d’aquesta mena de convenis es persegueix augmentar la col·laboració interadministrativa necessària entre l’administració autonòmica i les corporacions locals que facilite la implantació de projectes empresarials”, ha explicat Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Accelerar els tràmits administratius i millorar l’accessibilitat a projectes emprenedors són dos eixos funadamentales perquè l’economia d’una població amb un gran potencial econòmic cresca i aquest acord va en el camí de les polítiques de creixement que impulsem des de l’Ajuntament”, explica Lorena Silvent.



La visita del conseller ha servit perquè poguera conéixer de primera mà alguns dels projectes que s’estan realitzant en el municipi dins del seu departament, com l’ampliació del centre formatiu de Labora dins d’un gran projecte educatiu per al municipi que inclou la creació del segon IES. Aprofitant la seua estada, Climent ha volgut deixar un missatge en el llibre de la ciutat convidat per alcalde i vicealcaldessa.

La signatura del conveni s’ha realitzat en l’antic saló de plens de la plaça Llotgeta, rehabilitat recentment i que s’ha convertit en un nou espai emblemàtic del municipi.

