Catarroja va reciclar en 2021 un total de 283.260 quilograms d’envasos de vidre

L’Ajuntament de Catarroja posa en marxa una campanya per a impulsar el reciclatge d’envasos de vidre en el sector hostaler de la localitat. La iniciativa, en una primera fase, començarà amb la realització d’enquestes i entrevistes als tots els establiments d’hostaleria de la localitat, per a conéixer de primera mà quines són les seues necessitats i poder adequar els recursos existents.

A més, s’ofereix informació detallada als locals de com reciclar correctament i dels avantatges socials, econòmics i mediambientals que té el reciclatge de vidre.



En una segona fase, i per a facilitar el reciclatge de vidre en el canal Horeca (Hostaleria, Restauració i Servei d’àpats), s’instal·laran contenidors especials, dotats amb una boca més ampla, que permeten el reciclatge de grans quantitats de vidre com les generades pels hostalers. També s’entregaran poals adaptats amb rodes per a facilitar el transport dels residus de vidre i el seu posterior buidatge en els contenidors.



El sector de l’hostaleria i la restauració és un dels eixos fonamentals per a incrementar la taxa de reciclatge, ja que en ell es consumeixen prop del 50% dels envasos de vidre d’un sol ús que es produeixen a Espanya.



Dades de reciclatge de vidre a Catarroja

Segons les últimes dades disponibles corresponents a 2021, els ciutadans de Catarroja van reciclar un total de 283.260 quilograms d’envasos de vidre. Això suposa que cada ciutadà va reciclar una mitjana de 9,9 quilograms de vidre.



Respecte a la taxa de contenerització, Catarroja se situa amb una mitjana de 202 habitants per contenidor, comptant en l’actualitat amb un total de 141 iglús per als residus d’envasos de vidre instal·lats en tot el municipi.

