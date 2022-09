Aquesta infraestructura es licitarà i executarà en els pròxims mesos

L’Ajuntament de Foios ha aprovat el projecte d’implantació d’un carril ciclopeatonal al Polígon del Molí, que discorre vora la via del Metro. Es tracta d’una obra que es licitarà i executarà en els pròxims mesos.

Una actuació que, junt amb el soterrament de la CV-300, el qual permetrà eliminar el pas a nivell entre Foios i Meliana, convertirà l’eix format pels carrers Periodista Badia de Foios i l’avinguda Santa Maria de Meliana en un espai comercial accessible i ben comunicat. L’actuació es complementa amb un sistema de videovigilància a les entrades al polígon destinat al control del trànsit i a la seguretat del polígon.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, destaca que “per tercer any consecutiu hem aconseguit inversions quantioses per part de la Generalitat Valenciana per a la modernització de les nostres àrees empresarials, les quals són un atractiu per a nous negocis i suposen generació de llocs de treball”.

Aquesta obra serà possible gràcies a l’aposta que està realitzant en el municipi l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). En els tres últims anys les inversions arriben al milió d’euros per a modernitzar les diferents àrees industrials.

Les darreres actuacions executades als polígons de la Jutera i el Molí han consistit en la implantació de carrils ciclopeatonals, la reurbanització de voreres i accions d’accessibilitat; la remodelació de les zones d’aparcament i millora d’accessos; l’execució de nous embornals per a la captació de pluvials; la canalització de serveis elèctrics i de comunicacions, així com la substitució a LED de tot l’enllumenat.