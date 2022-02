L’Ajuntament de Godella neteja el Barranc dels Frares

L’Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Medi Ambient, ha netejat el Barranc dels Frares per a mantindre’l en perfectes condicions i evitar problemes davant episodis meteorològics d’alta intensitat.

L’àrea dirigida per Fernando Oliveros ha realitzat l’actuació en les últimes jornades a conseqüència de l’acord subscrit entre els Ajuntaments de Godella i Rocafort per a la seua neteja en anys alterns.

Fernando Oliveros, regidor de Medi Ambient, ha assegurat que estes labors són importants per a mantindre “en perfecte estat de revista este tram del Barranc dels Frares que necessita anualment una neteja per a facilitar l’evacuació de l’aigua pluvial i previndre possibles inundacions davant fortes pujades del cabal per pluges torrencials”.

