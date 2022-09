Des d’este mes de setembre i durant un any, l’ajuntament de l’Alcúdia compta amb 2 noves contractacions cofinançades per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social

Europeu 2014-20 de la Comunitat Valenciana i el Programa d’Ajuda React-UE, com a fons extraordinari per pal·liar els efectes de la pandèmia.

A través del programa EMPUJU 2022 (programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana) s’han incorporat 2 joves que, al llarg d’un any, realitzaran funcions com a educador ambiental i auxiliar administratiu, a les dependències municipals. La subvenció per a la contractació temporal d’estes dues persones a jornada sencera, concedida pel LABORA, ascendeix a 34.462,46 €.



Des de la regidoria d’Activitats econòmiques s’ha valorat molt positivament aquest programa, que no només permetrà a l’ajuntament comptar amb professionals per poder dur endavant diverses tasques especialitzades, sinó que també donarà una oportunitat d’acumular experiència laboral i tindre un primer contacte amb el mercat de treball als dos joves.



L’objectiu d’esta iniciativa és el de donar suport a l’accés al mercat laboral, amb la creació de llocs de treball de qualitat, així com el manteniment de l’ocupació, inclosa l’ocupació juvenil, i el suport als treballadors i treballadores per compte propi i als emprenedors i emprenedores.