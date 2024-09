• Més de 4.400 alumnes han començat les classes en els centres públics, concertats i privats de l’Eliana.

L’Ajuntament de l’Eliana ha treballat durament en les últimes setmanes perquè tot estiguera preparat per a donar la benvinguda al curs escolar 2024-2025.

Així, aquest matí ha arrancat el nou curs per a més de 4.400 alumnes que desenvoluparan el seu currículum acadèmic en els centres del municipi.

L’alcalde de l’Eliana ha visitat el col·legi públic de l’Olivera per a, a més de donar per iniciat el curs escolar, celebrar al costat d’ells el 20é aniversari d’aquest centre. En aquest sentit, Salva Torrent, ha donat la benvinguda al nou curs escolar a “tots els alumnes que hui inicien les classes a l’Eliana. I com no, als directors i directores i cossos docents per la seua dedicació i esforç”.

Aprofitat el dia de hui, Torrent ha aprofitat per a “recordar-li a la Generalitat Valenciana i a la Conselleria d’Educació que els veïns i veïnes de l’Eliana necessiten fets”. L’institut públic del municipi, amb una capacitat per a 800 persones, compta enguany amb 1.260. “Per això es fa necessari la construcció d’un nou institut, perquè la població del municipi el necessita”.

A més, també es “fa necessari que l’administració autonòmica done resposta a la necessària i urgent ampliació i renovació del CEIP El Garbí. La comunitat educativa no pot esperar més, els elianers i elianeres mereixen respostes”, ha afegit l’alcalde de l’Eliana.

La primera jornada del curs escolar 2024/2025 s’ha iniciat sense incidents en tots els centres educatius del municipi.