L’Ajuntament de Manises vota en contra de la pujada del 23% de la taxa Tamer de l’EMTRE

L’increment de la taxa, inclosa en el rebut de l’aigua, l’ha aprovada l’Assemblea de l’EMTRE en la qual el Partit Popular té la majoria absoluta

L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), governada en majoria absoluta pel Partit Popular, ha aprovat aquest dijous en la seua Assemblea general, amb el vot en contra de l’Ajuntament de Manises, una pujada d’un 23 per cent de mitjana per a l’any 2025 de la coneguda com a “taxa Tamer”.

Aquest tribut, que l’EMTRE cobra a la ciutadania a través del rebut de l’aigua, grava la prestació del servei metropolità de tractament i eliminació de residus urbans. Pel que no ha de confondre’s amb la coneguda com a “taxa de fem” que ara han de repercutir els ajuntaments a la ciutadania, per ordre de la Directiva Europea 2008/98/CE, Marc de residus, i la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular i que recapta el cost del servei metropolità per la recollida i transport dels residus urbans.

L’aprovació de la pujada per part de l’assemblea s’ha dut a terme amb el vot en contra de diferents ajuntaments, entre els quals es troba el de Manises, des d’on es lamenta que l’EMTRE no haja optat per aplicar-la de manera progressiva, ni s’haja informat correctament als i les representants de l’oposició.