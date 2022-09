L’objectiu de la jornada és exposar les Bones Pràctiques que es refereixen a la Responsabilitat Social interna i externa dels municipis i la societat i el seu foment entre els seus agents locals

La jornada, que tindrà lloc en el Centre Cultural Joan Fuster de 9.00 a 14.15, serà el pròxim 20 de setembre

Després d’una Mesa d’Inauguració inicial, en la qual es donarà la benvinguda a totes les persones assistents i es resumirà el contingut del projecte, les persones representants del municipi de Massamagrell i altres figures notables d’entitats supramunicipals, com són la Diputació de València i la Generalitat Valenciana, duran a terme una introducció a la Responsabilitat Social en l’administració local; així com donaran a conéixer les eines que tenen al seu abast els ajuntaments per a aplicar mesures de RS en el seu territori.

La primera taula tractarà sobre la Responsabilitat Social interna. Això és, s’exposaran Bones Pràctiques referents a la gestió interna dels ajuntaments, que contribuïsquen a algun dels tres àmbits del Desenvolupament Sostenible (econòmic, social i mediambiental).

La Responsabilitat Social interna s’entén com una nova gestió de les organitzacions, i, el paper d’un ajuntament o, en general, de qualsevol administració és comprometre’s a contribuir a la gestió de les qüestions d’impacte social i ètic dins del seu àmbit d’actuació, i fer que les solucions adoptades porten a una millora de les seues activitats.

En paraules de Raquel Gómez Laserna, regidora de Govern Obert i impulsora de la trobada “una administració pública té la capacitat d’integrar els principis de Responsabilitat Social en el seu propi sistema intern, a través d’un avanç dels tres pilars fonamentals del Desenvolupament Sostenible: social, mediambiental i econòmic. D’aquesta manera, l’administració haurà complit el seu objectiu, que és reparar i previndre els impactes negatius i maximitzar els positius”.

Una altra dimensió que ha de tindre en compte un ajuntament a l’hora d’implantar la Responsabilitat Social en el seu territori és la gestió socialment responsable de les seues competències municipals. Aquesta gestió de caràcter extern afecta de manera directa a la societat en general, així com al seu entorn natural i al desenvolupament econòmic urbà.



Es tracta de dur a terme, per exemple, polítiques de diversitat i inclusió social, la millora de la mobilitat sostenible, o incorporar processos de participació ciutadana, amb l’objectiu de tindre sempre en compte les necessitats dels Grups d’Interés locals.

Per tant, la segona taula es configura com un espai per a exposar Bones Pràctiques en la gestió local dels municipis valencians, basades en els principis que marca la Responsabilitat Social.



I, l’últim tema que s’abordarà en la taula de clausura és el paper que té una administració municipal en el foment de la Responsabilitat Social entre els seus agents municipals. És clar que, després de cuidar el seu entorn intern i extern, el seu objectiu ha de ser ampliar les possibilitats de millora i aconseguir que cada persona puga contribuir a una societat millor i fer-la més justa per a tot el veïnatge.

“A Massamagrell sempre hem apostat per la Responsabilitat Social com a palanca de canvi i de progrés. I per a això, és fonamental, no sols dur a terme mesures des del consistori, sinó crear llaços i aliances amb els diferents agents socials del municipi, per a aconseguir un vertader Desenvolupament Sostenible”, afirma l’alcalde, Paco Gómez.

Des de l’Ajuntament de Massamagrell, s’espera que aquesta jornada siga enriquidora tant per al propi consistori, com per a la resta dels ajuntaments i agents socials que acudisquen a la cita. I per això, es duu a terme una assignació pressupostària per al cofinançament d’aquest programa, ampliant així la línia de subvenció de la Diputació de València per a aquest fi, amb l’objectiu que el projecte siga efectiu.

Descàrrega el programa complet ací: https://bit.ly/3eml1y8

Inscripcions ací: https://equalitat.typeform.com/jorrsmassama