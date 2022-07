Es tracta d’un òrgan de participació amb la finalitat d’atendre les consultes, fomentar i millorar el comerç local.

L’Ajuntament de Massanassa ha celebrat la primera reunió del Consell de Comerç i Economia Local hui divendres 29 de juliol en el Saló de Plens per a constituir-lo i donar el punt d’inici a l’activitat que realitzarà a partir d’ara amb l’objectiu de potenciar al comerç local del municipi.

El Consell de Comerç i Economia Local de Massanassa és l’òrgan de consulta i opinió en matèria de comerç, economia local i sectors productius i punt de trobada d’agents de rellevància municipal en l’àmbit empresarial.

Amb la seua posada en marxa en la localitat, es pretén proposar projectes i actuacions en l’àmbit empresarial de Massanassa, donar veu col·lectiva i individualment al teixit empresarial, posar en marxa estudis sobre els sectors productius i avaluar els projectes implementats, així com ser informat dels tràmits i procediments preceptius en la matèria.

L’equip membre del present consell és l’alcalde de Massanassa, Paco Comes, com a president; el regidor de Comerç, Jorge Román, com a vicepresident; el tècnic de Comerç i Desenvolupament Local com a secretari; un regidor representant per grup municipal del ple; quatre representants del comerç local, entre els quals es troben la Clínica Veterinària Vet Family, Lios Restaurant, Leroy Merlin i Coaliment; i representació sindical.

Esta primera reunió ha servit també per a oferir informació sobre el projecte europeu que presentarà l’Ajuntament de Massanassa sobre revitalització del comerç local en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i traslladar els projectes presents, i futurs, que es duen a terme des de Reforça Massanassa.

Entre els més destacats, es troba el projecte de dinamització comercial “La Veu del Comerç”, on es realitza un producte audiovisual a cada comerç que desitge participar i es difon per tots els canals oficials d’informació de l’ajuntament, i la iniciativa “Comerç amb Premi”, que enguany tornarà en la seua segona edició sortejant 16.000 euros entre les persones que compren en el comerç de Massanassa.

Així mateix, l’administració local també ha llançat les ajudes per a la innovació a comerços per a invertir en la millora de la imatge de l’establiment o aplicar noves tecnologies i formes de treball en el seu negoci.

A més, des de Reforça Massanassa ja s’està treballant en “MassaTapa 2022”, un esdeveniment que tindrà lloc a l’octubre i per al qual pròximament s’obriran inscripcions i es donarà tota la informació.