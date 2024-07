Les inscripcions estaran obertes de l’1 al 12 de juliol i del 2 al 13 de setembre de 2024.

Massanassa, dilluns 1 de juliol de 2024.- L’Escola d’Adults de Massanassa anuncia l’obertura del període d’inscripció per als seus cursos i tallers corresponents a l’any acadèmic 2024/2025. El termini d’inscripció estarà disponible en dos períodes: de l’1 al 12 de juliol i del 2 al 13 de setembre de 2024.

Lloc i horari d’inscripció:

Les inscripcions es duran a terme a l’Escola d’Adults, situada en la Plaça de l’Alqueria de Sòria, de dilluns a divendres, en horari de 18:00 a 20:00 hores. Per a obtindre més informació, els interessats poden telefonar al 96 125 50 43 o enviar un correu electrònic a fpa@massanassa.es.

Oferta formativa:

1. Formació Bàsica:

Programa formatiu per a iniciar, adquirir i actualitzar la Formació Bàsica de les persones adultes des de l’alfabetització fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.

Cicle I

1r nivell de dilluns a divendres de 16:00h a 18:00h

2n nivell de dilluns a divendres de 16:00h a 18:00h

3r nivell de dilluns a divendres de 16:00h a 18:00h

Cicle II

1r nivell de dilluns a dijous de 19:00h a 22:00h

2n nivell de dilluns a divendres de 19:00h a 22:00h

2. Programes Formatius:

Cursos anuals d’idiomes

• Valencià A2. Dilluns i dimecres de 18:00h a 19:30h

• Valencià B1. Dilluns i dimecres de 18:00h a 19:30h

• Valencià C1. Dilluns i dimecres de 18:00h a 19:00h

• Valencià C2. Dimarts i dijous de 19:00h a 20:00h

• Castellà per a persones estrangeres. Dimarts i dijous d’11:00h a 13:00h

• Castellà per a persones estrangeres. Dilluns i dijous de 18:00h a 20:00h

• Valencià per a persones estrangeres. Dilluns i dimecres de 18:00h a 19:30h

• Inglés A2. Dilluns i dimarts de 16:00h a 17:30h

• Inglés A1. Dilluns de 20:00h a 22:00h

Tallers anuals

• Taller d’història. Dimecres de 18:00h a 20:00h

• Taller d’història de l’art: Dimarts de 18:00h a 19:30h

• Taller de dibuix i puntura: Divendres de 18:00h a 20:00h.

• Taller de costura: Dilluns de 18:00h a 20:00h.

Cursos quadrimestrals

• Informàtica nivell inicial. Dimarts i dijous de 16:00h a 17:30h

• Informàtica nivell mitjà. Dimarts i dijous de 17: 30h a 19:00h

• Informàtica nivell avançat. Dimarts i dijous de 19:00h a 20:30h

Tallers Associació d’Alumnes/as

• Taitxí. Dimarts de 18:30h a 19:45h

Documentació necessària per a realitzar la inscripció:

• Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.

• Fitxa emplenada.

• Justificant de pagament de la matrícula (25€).

• Associació d’Alumnes/as. Justificant de pagament en Caixa Popular de la quota de l’Associació (10€).

Consideracions generals:

• Els horaris estan sotmesos al calendari escolar.

• Per a considerar-se inscrits caldrà presentar els rebuts de pagament.

• Els cursos es formalitzaran o no en funció del nombre de persones matriculades.

• No es retornarà els diners de la inscripció, excepte en el cas que no s’organitze el curs per falta d’alumnes.

• Per als cursos oferits per l’Associació d’Alumnes/as caldrà ser soci/a.

• En els cursos de l’Associació d’Alumnes/as s’haurà d’abonar el preu corresponent.

• L’escola expedirà certificats d’assistència i aprofitament en finalitzar els cursos.

L’Escola d’Adults de Massanassa convida a tota la població a participar en esta àmplia oferta formativa dissenyada per a millorar les competències i habilitats de les persones adultes.