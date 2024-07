L’Ajuntament de Paterna ha aprovat hui per unanimitat en pene extraordinari la constitució de la seua tercera EGM Parc Empresarial Tàctica

Que se suma a les ja creades en el municipi com són la EGM Parc Tecnològic Paterna i la EGM Asivalco-Font del Pitxer, totes dues reconegudes com a Àrees Industrials Avançades

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha destacat que “la transformació de l’Associació d’Empresaris de Tàctica, ADET en EGM és fruit del compromís de l’Ajuntament de Paterna i d’aquest Executiu socialista per la col·laboració públic-privada per a la modernització de les nostres àrees empresarials i una clara aposta per l’excel·lent Llei d’Àrees Industrials amb la qual ens impliquem des del seu inici per a continuar liderant el creixement econòmic a la nostra ciutat”



La ciutat de Paterna torna a celebrar una nova fita històrica en la seua consolidació i compromís amb el lideratge industrial en l’avanç i millora de les seues àrees empresarials en sumar la seua tercera Entitat de Gestió i Modernització (EGM) del Parc Empresarial Tàctica.

L’Ajuntament de Paterna ha aprovat hui per unanimitat ple extraordinari la transformació en Entitat de Gestió i Modernització de l’Associació d’Empresaris de Tàctica (ADET), després que la seua assemblea general donara la seua conformitat al procés amb el suport majoritari dels seus propietaris i que es va iniciar el mes de març de 2023.

La nova EGM Parc Empresarial Tàctica se suma a les ja constituïdes en el municipi com són la EGM Parc Tecnològic Paterna i la EGM Asivalco-Font del Pitxer, totes dues reconegudes també com a Àrees Industrials Avançades.

Això suposa que el 80% dels aproximadament 6 milions de metres quadrats de sòl industrial que hi ha a la ciutat on desenvolupen la seua activitat més de 1.900 empreses, seran gestionats per aquesta nova fórmula jurídica que potenciarà la professionalització i ajudarà al desenvolupament de serveis de valor afegit en una de les àrees empresarials de Paterna que amb més de 300 empreses i que es troba en plena expansió i creixement.

Referent a això, l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que també assumeix les competències de Promoció Econòmica i Estratègia Empresarial, ha destacat que “la transformació de l’Associació d’Empresaris de Tàctica, ADET en EGM és fruit del compromís de l’Ajuntament de Paterna i d’aquest govern local socialista per la col·laboració públic-privada per a la modernització de les nostres àrees empresarials i una clara aposta per l’excel·lent Llei d’Àrees Industrials amb la qual ens impliquem des del seu inici per a continuar liderant el creixement econòmic a la nostra ciutat”.

El primer edil ha posat l’accent que “la creació de la EGM Parc Empresarial Tàctica redundarà en una millor col·laboració amb el consistori afavorint el diàleg i incrementant la coordinació per a la millor resolució de les qüestions que ens afecten”.

Per part seua, la presidenta de la nova EGM del Parc Empresarial Tàctica, Diana Aparicio, ha agraït a l’Ajuntament el suport del Ple Municipal i ha assenyalat que la creació de la EGM suposa “un fort impuls per a Tàctica, dotant-la de majors recursos i un nou marc de col·laboració públic-privada per a millorar la gestió, conservació i increment de serveis de valor afegit en l’àrea empresarial”.

Així mateix, Asun Roselló, gerent de la EGM, ha subratllat que la creació de la EGM permetrà continuar treballant per a accedir a la qualificació d’Àrea Industrial Avançada, segons la classificació desenvolupada per l’IVACE+i. Aquesta distinció reconeix a les àrees empresarials amb major nombre de serveis i dotacions, que fins ara només ha sigut aconseguida per sis en tota la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, la creació de la EGM és un dels requisits que possibilita que el Parc Empresarial Tàctica, dins de la classificació que estableix la Generalitat a partir de la Llei 14/2018, sol·licite la declaració com a Àrea Industrial Avançada.

Com que l’altre requisit que implica l’existència d’una sèrie de dotacions i equipaments de qualitat, segons el que s’estableix en el Decret 258/2019, el Parc Empresarial Tàctica ja el compliria gràcies a les inversions realitzades en els últims anys en el marc de les ajudes anuals convocades per l’IVACE i les subvencions municipals concedides dels Convenis de Modernització que l’Ajuntament de Paterna signa amb totes les seues Associacions Empresarials.

Una vegada que la EGM Parc Empresarial Tàctica ha adquirit plena personalitat jurídica, en el termini d’un mes es procedirà a la signatura del Conveni de col·laboració prèviament consensuat i aprovat per totes dues entitats que permetrà regular la seua relació i la seua col·laboració de cara a promoure les actuacions necessàries de renovació, millora i modernització d’equipaments i infraestructures de l’àrea empresarial Tàctica així com a potenciar la innovació i la sostenibilitat industrial.