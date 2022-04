L’Ajuntament de Picassent es reuneix amb les associacions locals per ultimar els preparatius del cap de setmana solidari Ajuda a La Palma

Les jornades solidàries, que compten amb una participació nombrosa de col·lectius i persones del municipi, inclouen un Sopar Solidari que tindrà lloc el divendres 13 de maig a l’esplanada de l’Ermita. Part de la recaptació es destinarà també a ajudar la població ucraïnesa.

L’alcaldessa, Conxa García, i el regidor de Participació Ciutadana, Salvador Morató, han mantés una reunió en la Casa de Cultura amb les associacions del municipi i les persones voluntàries participants en la iniciativa Picassent t’ajuda La Palma per ultimar els preparatius del cap de setmana solidari que tindrà lloc els propers 13 i 14 de maig. Una iniciativa ciutadana solidària, coordinada des de la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Picassent, que va sumant diàriament col·laboradors i col·laboradores i amb la qual es pretén recaptar diners per ajudar als damnificats per l’erupció del volcà Cumbre Vieja.

Així, durant els citats dies els diferents col·lectius i associacions locals oferiran en l’esplanada de l’Ermita tallers, activitats i altres propostes d’oci. A més, el divendres 13 de maig a les 21:00 h tindrà lloc un Sopar Solidari en el qual es pot participar comprant un tiquet pel preu de 5 euros, que pot adquirir-se del 2 al 11 de maig en diversos establiments del municipi adherits a esta iniciativa però també a edificis municipals com la Casa de Cultura on la venda serà els dilluns, dimarts i dijous de 17 a 20h i en la Casa Jove La Torta, en horari de matí i vesprada.

Part dels diners recaptats es va decidir en la reunió que es destinaran també a ajudar a la població ucraïnesa, degut a la situació actual que estan travessant a conseqüència de la guerra. “Des de l’àrea de participació ciutadana valorem positivament el treball en xarxa que s’està realitzant, per això, animem a la ciutadania a continuar posant en valor els avantatges de construir projectes entre tots i totes”, afirma el regidor Salvador Morató.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià