Quart de Poblet garantirà la gratuïtat de 0 a 3 anys amb fons propis

· En una reunió amb les famílies afectades, Cristina Mora ha anunciat que destinarà 58.000 € del pròxim pressupost municipal per a cobrir el deute que la conselleria ha traspassat a les famílies

· L’alcaldessa continua esperant resposta a la reunió sol·licitada amb el conseller d’Educació perquè “ens explique perquè rebem 110 euros menys per alumne que els centres privats”

La sala d’actes de l’Ajuntament de Quart de Poblet ha acollit una reunió informativa amb les famílies usuàries de l’Escola Infantil Municipal Ninos als qui se’ls ha informat de la situació que ha provocat la conselleria d’Educació amb el decret que regula la gratuïtat de 0 a 3 anys.

Durant la trobada, la regidora d’Educació, Consue Campos, ha explicat als pares i mares que la quantitat que aporta la Generalitat a Quart de Poblet per a complir amb el seu compromís és insuficient i genera al municipi un forat de més de 58.000 euros. El motiu, tal com s’ha exposat en la reunió, és que la conselleria aporta una quantitat amb la qual vol pagar un servei insuficient que no concorda amb el model educatiu pel qual s’ha apostat a Quart de Poblet des de fa més de 20 anys, quan molt pocs municipis invertien en educació de 0 a 3 anys, amb personal auxiliar a les aules i gabinet psicopedagògic, entre altres serveis.

Per part seua, la responsable de gestió de la cooperativa educativa Ninos, María Jesús Campillo, ha anunciat que assumirà fins a final d’any els 18 euros mensuals que han estat pagant les famílies des de l’inici del curs escolar al setembre. Se suma a l’Ajuntament de Quart de Poblet que des de setembre ha assumit la quantitat de 20 euros mensuals per xiquet. És una mesura adoptada amb la finalitat d’alleujar la pressió econòmica que ha generat la conselleria a les famílies.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha assenyalat que “la conselleria ho pot disfressar com vulga, però la veritat és que no cobreix el cost real d’una plaça en condicions i demostra així que valora molt poc als nostres professionals i als nostres menors”. Mora ha assegurat que “en els pressupostos de 2025 destinarem una partida per a fer possible la gratuïtat de 0 a 3 anys que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no compleix” i li ha retret al conseller d’Educació, José Antonio Rovira, que “fa dos mesos que estic esperant resposta a la reunió sol·licitada perquè ens explique, entre altres coses, perquè rebem 110 euros menys per alumne que els centres privats”.

Per part seua, un dels pares assistents a la reunió, ha apuntat que “em sembla genial la decisió adoptada per l’ajuntament, m’encanta que l’ajuntament del nostre municipi ens recolze, és el que han de fer. Si bé és cert que és complicat dur a terme una proposta tan arriscada com la que va fer conselleria, no han complit amb el que van dir que anaven a fer. A més, el greuge comparatiu entre escola pública i privada deixa molt a desitjar”. En la mateixa línia s’ha expressat, una de les mares que ha assistit a la trobada, qui ha indicat que “considerem que és injust que les escoles privades hagen cobrat eixa subvenció i que Ninos encara no ho haja fet”.