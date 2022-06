El programa, liderat per l’Ajuntament de Cullera al costat de Trust Rugby International Spain i la Universitat de València, té com a objectiu exportar per tota Europa aquesta disciplina esportiva que fomenta la integració social

Mayor: «Volem construir una Europa més solidària i més inclusiva»



Cullera participa aquests dies a Roma en la segona trobada del projecte europeu ‘Varied’ per al foment del rugbi inclusiu.



Aquest dilluns l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, i la tinenta d’alcalde delegada de Promoció Econòmica, Débora Marí, han assistit a una reunió de treball celebrada a l’ajuntament de la capital italiana, on cadascun dels socis del projecte ha exposat les accions desenvolupades fins hui així com les línies d’actuació cap al futur per al foment del rugbi inclusiu.



«Volem construir una Europa més solidària i més inclusiva. El nostre objectiu és que el rugbi inclusiu es conega i es practique en tota Europa, d’ací la importància d’aquest projecte. Reunions com la de hui són claus per a llançar accions que impulsen l’esport igualitari i integrador’, ha manifestat Jordi Mayor.



En aquesta segona trobada, que se celebra el 13 i 14 de juny, participen al costat de Cullera, la Universitat de València, Trust Rugby International Spain, GIPACOR (França), Rugbi Union Donau Wien (Àustria), CUS Roma Tor Vergata (Italy) i el European Centre for Innovation,Education, Science and Culture (Bulgària).



Projecte ‘Varied’ de Rugbi Inclusiu



El projecte ‘Varied’, finançat amb 200.000 euros procedents de fons europeus, és un programa pioner en el qual participen 5 països (Espanya, Itàlia, Àustria, Bulgària i França) coordinats per Cullera a través de l’Oficina Europea del Departament de Promoció Econòmica de l’ajuntament.



El programa ‘Varied’ té com a objectiu transmetre els coneixements de Cullera en matèria de rugbi inclusiu aplicats a la captació i formació del voluntariat.



Cal assenyalar que aquest tipus de rugbi, desenvolupat per Trust Rugby International Spain amb la participació de l’associació Espurna i del voluntariat del Club Rugbi Cullera, fomenta que qualsevol persona, homes i dones, amb i sense discapacitat, practiquen rugbi junts i utilitzen l’esport d’equip com a vehicle d’integració social.



En el projecte ‘Varied’ participen l’Ajuntament de Cullera, el Trust Rugby Internacional Spain i la Universitat de València, en representació d’Espanya, així com altres entitats i organitzacions procedents d’Itàlia, França, Bulgària i Àustria. Entre ells, es troben institucions de la talla de la Università di Roma Tor Vergata (Itàlia), el centre d’educació de Gipacor de l’illa de Còrsega (França), el Rugbi Open Borders (Àustria) i el European Centre for Innovation,Education, Science and Culture (Bulgària).



El projecte té una duració de 30 mesos. Està prevista una nova reunió de treball per a finals d’any a Còrsega i una altra per a principis de 2023 a Bulgària. El programa finalitzarà amb un festival de clausura entre maig i juny del 2023 a Cullera on participaren els 5 països integrants del projecte a més de diferents convidats especials del món del rugbi amb gran rellevància internacional.



Oficina Europea de Cullera



Cullera compta amb una Oficina Europea des de la passada legislatura, complint així amb un dels objectius de l’equip de govern liderat per Jordi Mayor. Des de llavors la localitat ha aconseguit finançament amb fons europeus que superen els diversos milions d’euros. Una injecció econòmica que també ha servit per a impulsar i fomentar l’economia en diferents sectors com l’esport i el turisme.