L’Ajuntament de Sueca contracta a 30 persones per a treballar en la conservació de recursos naturals

La sala d’actes de la Casa de la Cultura ha acollit l’acte de benvinguda a les 30 persones que l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha contractat per als pròxims tres mesos gràcies a una subvenció de 125.829,00 euros del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i a una aportació pròpia municipal de 28.672,70 euros.

En concret, s’han contractat 25 peons agrícoles i 5 capatassos durant els pròxims tres mesos, que realitzaran labors de recuperació, conservació i potenciació d’un ús sostenible dels recursos naturals i paisatgístics de Sueca, sobre la base del projecte elaborat pel Departament de Medi Ambient, en coordinació amb la Regidoria d’Agricultura, tenint en compte la normativa i instruccions del SEPE. “Es tracta d’unes contractacions que s’han realitzat els últims anys gràcies a una subvenció del SEPE i a una aportació del propi Ajuntament. Els treballs que realitzaran estes persones durant els mesos de juliol, agost i setembre, consistiran en desbrossament i cura de les àrees naturals i reforç en els treballs de jardineria en determinades zones. Estem molt satisfets de poder disposar d’esta subvenció que és molt important en estos mesos de cara a la zona marítima, marges de les séquies, Muntanyeta dels Sants, assut, etc.”, ha explicat la regidora d’ADL i Medi Ambient, Carmen Pérez.

El regidor d’Agricultura i president del Consell Agrari, José Luis Ribera, ha afirmat que, enguany, s’ha contractat més personal per a la neteja i manteniment de paratges naturals i zones limítrofes. “Des del Consell Agrari, a més de supervisar els treballs que realitzen les persones que han entrat a treballar, s’aporten els mitjans materials per al desenvolupament d’estes funcions, com ara vehicles, etc. Ens sentim satisfets que es puguen dur a terme, una vegada més, estes labors de manteniment dels nostres espais naturals”.

L’alcaldessa en funcions, Manoli Egea, ha lloat el treball que es realitza des del departament d’ADL, especialment el de la seua regidora responsable, “a fi que la nostra ciutat puga beneficiar-se de totes les subvencions que es publiquen perquè, sobretot este estiu, puguem tindre els nostres espais naturals en les millors condicions. Com a alcaldessa en funcions, una de les nostres prioritats és que es beneficien els màxims ciutadans possibles d’estes ofertes”.