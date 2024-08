L’alcaldessa Amparo Folgado destaca les millores al Camí de la Mala Pujà i anuncia un projecte definitiu per millorar la mobilitat i seguretat

Torrent inicia la renovació del Camí de la Mala Pujà amb asfaltat i conversió a sentit únic, després d’anys d’intents fallits d’inclusió en el pressupost.

L’alcaldessa Amparo Folgado, acompanyada del regidor d’Urbanisme José Gozalvo i representants de diverses entitats, ha presentat les millores realitzades al Camí de la Mala Pujà, un camí que, antigament agrícola i amb curves perilloses, s’ha convertit en una via clau que uneix el Toll l’Alberca amb el Vedat i la Colonia Blanca. Des de 2015, el PP havia intentat sense èxit incloure aquestes millores en el pressupost, fins que el nou govern ha aconseguit reservar una partida per a la seva renovació, començant per una fase inicial que inclou asfaltat i la conversió a un únic sentit en gran part del recorregut. L’alcaldessa ha expressat la seva satisfacció amb els avenços obtinguts i ha anunciat que es treballa en un projecte definitiu, ajustant-se al Pla General d’Ordenació Urbana de Torrent per millorar la mobilitat i la seguretat de la zona amb un recorregut adaptat per a vianants, ciclistes i vehicles motoritzats.