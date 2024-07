L’Ajuntament de Turís ha organitzat un interessant curs d’iniciació al jazz

Un curs molt atractiu per a les persones aficionades a este tipus de música.

Es desenvoluparà del 2 al 5 de setembre en horaris de matí i està coordinat pel prestigiós col·lectiu Sedajazz amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura, la Societat Musical Turisense i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Seran cinc dies gaudint del jazz amb els millors professionals on poden participar tant experts com persones que s’estiguen iniciant. La inscripció es pot descarregar del web turis.es i, una vegada liquidada la matrícula, es pot presentar per registre d’entrada físicament o bé a través de la seu electrònica. La data límit per apuntar-se és el 31 de juliol.

En el curs s’inclou un concert de clausura a càrrec de l’alumnat. Més informació al web municipal.