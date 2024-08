L’Ajuntament de València ha adjudicat a Vives i Marí la confecció dels espolins per a les Falles de 2025 i 2026.

Els espolins es lliuraran abans del 30 de novembre de cada any i inclouran la tela per a les sabates

L’Ajuntament de València ha adjudicat a l’empresa valenciana Vives i Marí la confecció dels espolins oficials que lluiran la fallera major i la fallera major infantil durant les Falles de 2025 i 2026.

Aquest encàrrec, que per primera vegada abasta un període de dos anys, ha estat concedit a aquesta firma familiar de Xirivella, amb més de 60 anys d’experiència en el sector tèxtil artesanal. Els espolins, que són teixits exclusius reservats per a les màximes representants de les Falles, es confeccionaran amb materials no contaminants i respectuosos amb el medi ambient.

A més, la firma s’ha compromés a entregar les teles abans del 30 de novembre de cada any per garantir que estiguen llestes per al dia de l’exaltació. També inclourà la tela per a les sabates i reduirà el termini de lliurament en deu dies, destacant per l’alt nivell d’artesania i la complexitat dels dissenys que arriben fins a 36 colors en el cas de la fallera infantil.