Programa Llars Verdes: Transformant les Llars Cap a la Sostenibilitat

Iniciativa Llars Verdes de València: Educació Ambiental i Sostenibilitat

Obert el termini d’inscripció al programa Llars Verdes de l’Ajuntament de València, emmarcat en la capitalitat verda europea. La Fundació València Clima i Energia ha posat en marxa aquesta iniciativa d’educació ambiental, amb l’objectiu d’impulsar un grup de llars capdavanteres en la transició ecològica de la ciutat. 45 llars que promouen un consum i un ús dels recursos responsable han estat seleccionades per al programa pilot, podent a més traslladar recomanacions a l’Ajuntament per facilitar la transició cap a la sostenibilitat de totes les llars.

Tall de veu: Carlos Luis Mundina, regidor de Millora Climàtica i Gestió de l’Aigua

S’impartiran tallers de sostenibilitat en la llar sobre energia, aigua, alimentació i mobilitat. També hi haurà activitats complementàries per conéixer i gaudir de València com a Capital Verda Europea. En tot moment, es farà un seguiment personalitzat i acompanyament individual. Així mateix, es repartirà un kit de materials i aparells per a facilitar l’estalvi, l’eficiència i el consum responsable.

Tall de veu: Carlos Luis Mundina, regidor de Millora Climàtica i Gestió de l’Aigua

Per a formar part del projecte és necessari residir en el terme municipal de València, assistir a les 6 reunions i tallers previstos (1 cada 15 dies) i compartir dades de consum domèstic per al seguiment de l’evolució dels mateixos. La inscripció estarà oberta fins al 22 de setembre a través d’un formulari en la pàgina web de la Fundació.