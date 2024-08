La regidora de Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent, visita la zona per a conéixer de primera mà l’inici de les obres

La intervenció contempla canviar el mobiliari i la lluminària, allisar les parets, vitrificar el sòl i envernissar els elements de fusta existents

L’alcaldessa en funcions i regidor de Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent, ha visitat l’inici de les obres de condicionament de l’accés al balcó municipal, que està duent a terme l’empresa Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA i que compten amb un termini de 60 dies naturals per a la seua finalització.

Així, Climent ha explicat que la intervenció, el cost de la qual ascendix a 33.643,37 euros, contempla “el canvi del mobiliari i la lluminària que es troben en este accés per a modernitzar-los. A més, s’aprofita la realització d’estos treballs per a allisar les parets, vitrificar el sòl i envernissar els elements de fusta existents, com ara els rodapeus i les portes”.

Així mateix, s’adaptarà l’espai destinat als subalterns per a proporcionar un espai més d’acord amb l’ús que se li dona actualment. Per tot això, la zona romandrà tancada al públic durant el mes d’agost fins al dia 31, inclusivament.

L’edifici de la casa consistorial, de forma lleugerament trapezoidal, ocupa una illa íntegra en la plaça de l’Ajuntament i està conformat per dos cossos unificats: Les antigues Escoles de l’Arquebisbe Mayoral i l’edificació alçada en el segle XX.

El primer bloc té un estil acadèmic en general amb elements barrocs a les portes principals, mentre que la part de l’edifici construïda ja en el segle XX combina el casticisme amb elements manieristes. És una edificació moderna i monumental, amb abundant decoració i elements valencians.

En la façana principal existix la torre que alberga el rellotge, que destaca juntament amb les cúpules laterals el·líptiques recobertes de teula vidriada i el gran balcó que cobrix el cos central del pis principal. A l’interior destaca el Saló de Cristall i la seua gran escala de marbre.